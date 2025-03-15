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00:39, 15 марта 2025

Родные погибших карабахских военных столкнулись с риском лишиться жилья в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Банки Армении потребовали, чтоб семьи карабахских военнослужащих, которые погибли в 44-дневной войне, начали выплачивать ипотечные кредиты, вместо Инвестиционным фондом Нагорного Карабаха. Общественные деятели и правозащитники донесли проблемы до правительства Армении, в надежде, что будет принято решение помочь семьям погибших.

Как писал "Кавказский узел", карабахские беженцы неоднократно жаловались на игнорирование властями Армении их проблем. Так, 18 февраля беженцы заявили, что утвержденные властями Армении поправки в жилищную программу призваны стимулировать их уехать в другие страны. Власти Армении не решают жилищных проблем карабахских беженцев, а также отказываются признавать наличие у них всех тех прав, которыми наделяет армянский паспорт, заявили правозащитники и оппозиционеры.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. , говорится в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха)".

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решением 505-Н правительства Нагорного Карабаха от 10 мая 2022 года, семьям погибших в войне 2020 года, были выданы сертификаты на приобретение жилья в в Армении. "Между семьей, банком и Комитетом по жилищным вопросам Арцаха (Нагорного Карабаха) заключался трехсторонний договор, в соответствии с которым, выдавался сертификат с гарантией предоставления государственной поддержки для приобретения жилой площади в Республике Армения посредством ипотечного кредита за счет средств Инвестиционного фонда Арцаха. Однако после того, как Карабах перешел под контроль Азербайджана, прекратилось и финансирование по этой программы. В марте 2025 года банки начали звонить заемщикам, и требовать деньги. Карабахские активисты донесли проблему до правительства Армении. Есть надежда, что власти Армении помогут семьям погибших. Обещали рассмотреть вопрос в ближайшие дни», - рассказал Степанян.

Правительство Арцаха должно было выплачивать кредиты в течение 20 лет

Правозащитник Артак Бегларян проинформировал, что сертификаты предоставлялись семьям погибших военнослужащих, который жили в районах Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года. "Всего правительством Арцаха  было выдано до 200 сертификатов для приобретения жилья, но успели воспользоваться более 80 семей погибших, которые приобрели квартиры при государственной поддержке. Каждый сертификат – 20 миллион драмов (около 51 тысячи долларов США). Правительство Арцаха должно было выплачивать кредиты в течение 20 лет", - сообщил он.

Так как правительство и Инвестиционный фонд Нагорного Карабаха больше не действуют, то выплаты банкам прекратились ещё в конце 2023 года, отметил Бегларян.

"Банки ждали больше года, а теперь требуют свои деньги. Жалобы от семей погибших на банки, что им звонят и требуют погашения кредита, в противном случае будет конфискована недвижимость, начали поступать в марте. Группа карабахских активистов представила эти жалобы в правительство Армении. По той информации, что мы имеем, власти намерены помочь семьям погибших, однако точных сроков, когда это случится, пока нет", - сказал он.

По его словам, семьи погибших в карабахских войнах, которые покинули Нагорный Карабах в сентябре 2023 года, в Армении не имеют особых льгот как семья погибшего, а считаются такими же беженцами, как все другие семьи. "Мы неоднократно обращались в правительство Армении с просьбой, чтобы эти семьи получили отдельную категорию, имели бы льготы, как семьи погибших в Армении, но всегда получали отказ. В целом, для правительства Армении есть только семьи беженцев, иных других категорий в отношении граждан Нагорного Карабаха у них нет", - отметил Бегларян.

Беженец из Нагорного Карабаха Ваид Саакян, отец погибшего в 44-дневной войне военнослужащего, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что все семьи надеются, что правительство Армении пойдет им навстречу, так они не в состоянии выплачивать ипотечный кредит, а в противном случае, останутся без жилья.

Нам дали время до 5 мая, чтобы начать производить выплаты

Лилит Григорян из Нагорного Карабаха - вдова с двумя несовершеннолетними детьми. Банк предупредил, что она должна с 5 мая этого года начать выплачивать ипотеку за квартиру, иначе, первоначально будет внесена в черный список.

 "Выданный нам сертификат гарантирует предоставление государственной поддержки на приобретение жилой недвижимости в Армении посредством ипотечного кредита. Но мне позвонили из банка и сказали, что последний платеж за дом был в ноябре 2023 года. После этого государство не выплатило деньги банку, в банке заявили, что отныне обязанность по выплате кредита лежит на нас. Нам дали время до 5 мая, чтобы начать производить выплаты. Но когда нам вручали сертификат, в договоре указано, что государство будет выплачивать ипотеку в течение 20 лет. Мой доход не позволяет выплачивать банкам. Я надеюсь, что правительство Армении решит эту проблему, мне кажется, они не оставят нас в стороне. Я останусь на улице со своими детьми, если этот вопрос не будет решен", - поделилась вдова.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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