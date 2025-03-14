Защита озвучила детали дела о пытках Магомеда Магомедова

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Расследование насилия над Магомедом Магомедовым вызывает вопросы общественности в Дагестане, пока адвокаты готовятся к борьбе с отказом следствия возбуждать дело против силовиков, несмотря на зафиксированные экспертизой травмы.

Как писал "Кавказский узел", следователи отказались возбудить уголовное дело о пытках уроженца Дагестана Магомеда Магомедова. Об этом сообщил 12 марта в своем телеграм-канале адвокат Сергей Узденский.

Живущий в Москве уроженец Дагестана Магомед Магомедов был задержан по подозрению в модернизации оружия. Он заявил, что после задержания трое силовиков подвергли его пыткам с использованием электрошокера и швабры. Магомедов заявил адвокатам и следствию, что силовики, надев резиновую перчатку на швабру, вставили ее ему в задний проход. Управление МВД по Московской области заявило 27 января, что проверка не подтвердила информацию о противоправных действиях "против половой неприкосновенности" задержанного, а по жалобе на применение электрошокера проверка продолжается.

Руководитель "Команды против пыток"* Сергей Бабинец считает маловероятным возбуждение уголовного дела по заявлению Магомедова. "Согласно нашему опыту, Следственный комитет в 79% случаев отказывает в возбуждении уголовного дела по итогам проверки. В среднем таких отказов может быть около шести, но в практике бывали случаи, когда их число доходило до десятков", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, статистика, которую ведет организация, подтверждает эту тенденцию. "В более чем половине случаев заявлений о пытках уголовное дело так и не возбуждают. В Москве и Подмосковье ситуация еще хуже — в 73% случаев расследование не начинается", — отметил он.

Адвокаты Магомеда Магомедова пока не ознакомились с материалами проверки, на основании которой было отказано в возбуждении уголовного дела.

"Судебно-медицинская экспертиза имеется, и она зафиксировала телесные повреждения. Когда у нас будет доступ к материалам проверки, станет ясно, какую процессуальную проверку провели следственные органы, на основании каких данных и результатов они приняли решение, насколько обоснован этот вывод, была ли проверка проведена полноценно, опрошены ли все необходимые лица и как именно это было сделано, или же проверка носила поверхностный характер. Пока же имеем лишь итоговое решение об отказе в возбуждении уголовного дела", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов, не пожелавший публиковать свое имя.

По его словам, решение об отказе возбудить против силовиков уголовное дело о пытках может быть оспорено в Следственном комитете, прокуратуре или суде. Уголовное дело против самого Магомедова по-прежнему находится на стадии расследования, и в ближайшие дни ожидается заседание по продлению меры пресечения.

Отметим, что Магомед Магомедов родился в Дагестане, с раннего возраста живет в Москве. Поводом для задержания стало подозрение в переделке травматического пистолета в боевой, поскольку он занимается скупкой, коллекционированием и продажей охолощенного оружия. 27 января суд в подмосковном Видном отправил Магомедова под арест. Представители обвинения заявили, что Магомедов - родственник сторонников запрещенной террористической организации "Исламское государство", которые находятся в розыске и проживают в Сирии. Силовики в суде не привели аргументов в пользу версии о связях Магомедова с террористической организацией. Адвокаты обжаловали решение об аресте Магомедова. Часть документов сфальсифицирована, указали они, подчеркнув, что даже под пытками Магомедов не дал признательных показаний.

"У Магомедова положительная характеристика. Он воспитывался в полной семье, имеет брата, мать и отца, с которыми проживает. Он официально трудился и получал официальную зарплату. Сотрудники полиции не представили никаких отрицательных характеристик или обстоятельств, отягчающих его положение. По крайней мере, нам о них не сообщали", — отметил защитник.

Что касается состояния здоровья Магомедова, на данный момент у него нет жалоб. "Его состояние улучшилось, раны в основном зажили. Экстренная медицинская помощь не требуется. В СИЗО следят за его здоровьем, и за это несут ответственность должностные лица", — подытожил адвокат.

"Общественность не понимает, почему так произошло"

Отказ в возбуждении уголовного дела оставляет без ответа множество вопросов, считает председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Ситуация Магомедова требовала полноценного расследования и объективного подхода. После инцидента возникло множество вопросов, и они должны были получить четкие ответы в рамках уголовного дела. Однако в возбуждении дела отказано. Возможно, еще есть способы оспорить отказ и добиться возбуждения дела, но это будет сложно, если следователи уже приняли окончательное решение", — заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, случай вызвал широкий общественный резонанс в Дагестане. "Люди хотели справедливости. Были следы от пыток, существовало видео, никто не сомневался в произошедшем, но в итоге было принято решение об отказе. Общественность не понимает, почему так произошло: сначала говорят, что человека пытали и есть доказательства, а затем следователи не видят оснований для возбуждения дела. Адвокатам Магомедова предстоит сложная работа", — заключил Хадулаев.

Отказ возбудить дело против силовиков "войдет в историю как образец безоговорочного доверия органов Следственного комитета словам должностных лиц МВД без какой-либо реальной проверки их доводов. Пока мы не ознакомились с самим материалом проверки, так как его, естественно, сразу же направили в прокуратуру для проверки законности и обоснованности принятого решения. Разумеется, это решение будет обжаловано, если прокуратура не проявит хоть какую-то долю здравого смысла и не отменит его самостоятельно […] Мы считаем, что этому получено достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела. […] Ждем решения прокуратуры", - написал 12 марта в своем телеграм-канале адвокат Сергей Узденский.

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