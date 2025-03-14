RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:49, 14 марта 2025

Беспилотники атаковали Туапсе

Пожар, фото: пресс-служба МЧС РФ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки в Туапсе загорелась нефтебаза.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 22 июля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после атаки дронов.

17 мая на нефтезаводе в Туапсе также произошел пожар в результате падения обломков двух сбитых беспилотников. Аналогичный инцидент произошел и 25 января.

О пожаре на нефтебазе сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко  "Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал Бойко в своем телеграм-канале.

Причиной возгорания стала атака БПЛА, заявил губернатор губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что атакован "нефтекомплекс".

"Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По словам очевидцев они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар, написал телеграм-канал Baza. Уже после произошедшего, по данным местных жителей, в городе заработали сирены.

Напомним, что ранее жители Туапсе пожаловались, что нет информации о местах бомбоубежищ в жилых кварталах.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Вадим Харченко, фото предоставлено защитой В. Харченко
07:12, 14 марта 2025
Блогер Харченко* не согласился с приговором
Уборка пляжа в Анапе. Фото оперативного штаба Краснодарского края
19:37, 13 марта 2025
Новые выбросы мазута обнаружены на пляжах Анапы
Сотрудник ФСБ. Фото: ФСБ России
12:46, 13 марта 2025
ФСБ заявило о предотвращении терактов против военных и госслужащих
Уборка мазута на пляже. Фото: оперштаб Краснодарский край
07:20, 13 марта 2025
Для очистки берега на Кубани не хватает волонтеров
Илья Южаков. Кадр из видео из канала "Оперативные сводки".
03:25, 13 марта 2025
Туапсинец приговорен к принудительным работам по делу о фейках про армию
Персоналии
Михаил Саакашвили. Фото REUTERS/Valentyn Ogirenko
11:20, 12 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Карта побережья Краснодарского края, где находят разлитый мазут. Карта: скриншот Google.maps Масштабы загрязнения Юга России мазутом

Поиски Анны Цомартовой длятся более 10 месяцев. Коллаж "кавказского узла". Фото ANNATSOMARTOVA22 / T.me Цомартовы: пропажа дочери и травля семьи

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Джейхун Байрамов. Фото: APA https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/zaversilis-peregovory-po-tekstu-mirnogo-soglaseniya-mezdu-azerbaidzanom-i-armeniei-erevan-prinyal-ostayushhiesya-otkrytymi-dva-punkta-605201
13 марта 2025, 17:49
Азербайджан и Армения согласовали текст мирного договора

Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/
12 марта 2025, 19:12
Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Айтадж Тапдыг. Фото: Фатима Мовламлы https://jam-news.net/ru
12 марта 2025, 17:02
Суд оставил журналистку Айтадж Тапдыг под арестом

Надежда Кеворкова. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
12 марта 2025, 15:13
Гособвинение потребовало приговорить Кеворкову к шести годам колонии

Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополи #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Показать больше