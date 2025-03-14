Беспилотники атаковали Туапсе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки в Туапсе загорелась нефтебаза.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 22 июля 2024 года на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после атаки дронов.

17 мая на нефтезаводе в Туапсе также произошел пожар в результате падения обломков двух сбитых беспилотников. Аналогичный инцидент произошел и 25 января.

О пожаре на нефтебазе сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко "Сегодня в 03:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", - написал Бойко в своем телеграм-канале.

Причиной возгорания стала атака БПЛА, заявил губернатор губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил, что атакован "нефтекомплекс".

"Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара - больше 1 тысячи квадратных метров, работают экстренные оперативные службы", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По словам очевидцев они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. После этого на территории местной нефтебазы, расположенной в городе, начался пожар, написал телеграм-канал Baza. Уже после произошедшего, по данным местных жителей, в городе заработали сирены.

Напомним, что ранее жители Туапсе пожаловались, что нет информации о местах бомбоубежищ в жилых кварталах.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.