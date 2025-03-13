Карабахские беженцы попросили Швейцарию помочь с возвращением на родину

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Посредничество Швейцарии способно помочь карабахцам вернуться на родину, заявили беженцы на акции у посольства в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", нижняя палата парламента Швейцарии большинством голосов приняла 17 декабря 2024 года резолюцию с призывом к правительству страны организовать международную мирную конференцию по Нагорному Карабаху. Глава МИД Швейцарии отклонил это предложение. Карабахские активисты обратились к верхней палате и правительству Швейцарии с призывом принять резолюцию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и как нейтральный посредник стать инициатором международных дискуссий о праве карабахских беженцев на возвращение.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Получасовая акция и митинг, днем 13 марта перед посольством Швейцарии в Ереване собрала более 100 беженцев и и депутатов парламента Нагорного Карабаха, и около десяти представителей армянских СМИ, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший акцию.

Участники акции передали письмо-петицию в посольство Швейцарии, которую перед собравшимися зачитал вице-спикер парламента Нагорного Карабаха Гагик Багунц.

В тексте упоминалось, что «в декабре 2024 года нижняя палата швейцарского парламента – Федеральный совет – приняла резолюцию, в которой в частности содержался призыв к правительству Швейцарии "стать нейтральным посредником в инициировании международных дискуссий о праве на возвращение вынужденно перемещенных граждан Арцаха. В резолюции говорится, что беженцы из Нагорного Карабаха "каждый день мечтают вернуться в родной дом, и резолюция, принятая нижней палатой, вселила в них надежду, что это возможно воплотить в жизнь".

В письме выражена надежда, что "посол Швейцарии поддержит принятие этой резолюции", и что резолюция и международные дискуссии по карабахскому конфликту "станет важным шагом на пути к прочному миру между Арменией и Азербайджаном".

«Мы выражаем свое решительное несогласие с тем, что вопрос Арцаха закрыт, как пытаются представить различные силы в Армении и за рубежом. Мы продолжаем бороться за коллективное возвращение на нашу историческую родину. От верхней палаты швейцарского парламента мы ожидаем положительного решения, и рассчитываем, что правительство Швейцарии организует международные слушания по проблеме Арцаха, и со временем этот вопрос будет решен справедливо", - заявил Гагик Багунц журналистам.

Ация показала, что народ Арцаха не перестает бороться за свои права, подчеркнул омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян. "Если резолюция будет принята в верхней палате, то она получит силу закона, а правительство Швейцарии должно будет предпринять соответствующие шаги для выполнения обязательств, закрепленных в этой резолюции" - сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла"

Правозащитник, карабахский общественный деятель Артак Бегларян считает, что акции и обращения армянской общественности к странам, международным организациям и структурам необходимы, пока карабахский вопрос "не будет решен в пользу его коренного населения".

"Сегодняшняя акция была правильной. Необходимо было подчеркнуть, что арцахцы готовы заявить о своих правах и желают привлечь внимание посольства Швейцарии и призвать, чтобы их исполнительная власть также поддержала резолюцию законодательной власти, максимально поддерживающую право арцахцев на возвращение», - заметил Бегларян

Швейцария является объективной и нейтральной стороной, что делает ее удобной для проведения переговоров, указал лидер карабахского движения "Мое право" Артур Осипян.

"Если мы дали свое согласие на посредничество, то посредник уже сам должен давить на Азербайджан, и нам, конечно, же на руку, что тема находится в информационном поле и на международной арене. Наша цель, конечно же, урегулирование конфликта без войны. К счастью, история знает много примеров, когда одна сторона выводила свои войска без войны под натиском сверхдержав. В этом контексте важно, чтобы наши интересы совпадали, так как мы понимаем, что если сверхдержавы поставят перед собой цель, то они могут решить вопрос и дипломатическими методами. Для всего этого нужна непрерывная дипломатическая работа и выжидание нужного момента, именно этим методом воспользовался Азербайджан", - отметил Осипян.

По его мнению, шанс добиться переговоров есть. "Несмотря на то, что между Арменией и Азербайджаном нет контактов, которые касались бы Нагорного Карабаха, и, несмотря на то, что Азербайджан всячески препятствует возобновлению переговоров, никто не закрывал вопрос Нагорного Карабаха на мировом уровне, в том числе Минская группа ОБСЕ не распущена, а на фоне улучшения отношений между США и России, у нас появился шанс добиться возобновления переговоров касательно карабахского конфликта", - подчеркнул Осипян.

Созданная в 1992 году Минская группа (МГ) ОБСЕ занималась поисками решения карабахского конфликта. Страны-сопредседатели группы – Россия, Франция и США. Группа не смогла предотвратить эскалацию карабахского конфликта в 2016 году и осеннюю войну 2020 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Минская группа ОБСЕ". Азербайджан требует распустить МГ ОБСЕ.

Осипян отметил, что "ценность посредничества Швейцарии в том, что по их заявлению переговоры будут происходить непосредственно между Азербайджаном и представителями Нагорного Карабаха". "Это важно тем, что Нагорный Карабах будет переговорной стороной. Из этого, конечно, вытекает вопрос кто же будет представлять Нагорный Карабах? Де-юре должны депутаты Национального собрания Республики Арцах, но это не догма, главное в этом деле - консенсус», - указал Артур Осипян.

Напомним, бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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