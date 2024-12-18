Карабахские беженцы призвали международное сообщество поддержать инициативу парламента Швейцарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беженцы провели в Ереване акцию с призывом поддержать предложенную парламентом Швейцарии мирную конференцию по Нагорному Карабаху.

Как писал "Кавказский узел", нижняя палата парламента Швейцарии большинством голосов приняла 17 декабря резолюцию с призывом к правительству страны организовать международную мирную конференцию по Нагорному Карабаху. Глава МИД Швейцарии отклонил это предложение.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Беженцы из Нагорного Карабаха провели 17 декабря акцию у посольства Швейцарии в Армении на фоне обсуждения принятой парламентом резолюции по Нагорному Карабаху. Они зачитали письмо, адресованное парламенту и правительству Швейцарии, с призывом не отступать с позиций решительного отстаивания этих ценностей вопреки геополитической конъюнктуре и меркантильным интересам и организовать международную площадку для обсуждения карабахского вопроса. Они обратили внимание на право карабахцев на возвращение на родину и подчеркнули, что "возвращение - не самоцель, до этого должны быть решены все правовые вопросы карабахцев, чтобы это возвращение было действительно на родину, а не в чужую страну".

Участники акции намеревались лично озвучить свою позицию послу, однако встретиться с ним не удалось "из-за занятости посла". Участники акции передали письмо сотруднику посольства.

"Швейцария инициировала очень важную миссию. Учитывая их гуманитарную позицию и международную роль, мы обязательно хотели выразить нашу благодарность и сказать, что готовы, как часть гражданского общества, участвовать в формировании платформы для переговоров по конфликту", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Армине Авагимян.

Она рассказала, что, так как встреча не состоялась, активисты попросили выделить им любой день и время для встречи с послом Швейцарии. "В письме все не опишешь, но есть нюансы, детали, которые нужно тет-а-тет обговорить", - сказала Авагимян.

Парламент Нагорного Карабаха призвал международное сообщество присоединиться к усилиям Швейцарии по созданию международной платформы для решения вопроса защиты прав народа Нагорного Карабаха.

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Исполняющий обязанности спикера парламента Нагорного Карабаха Гагик Багунц распространил заявление, в котором выражает уверенность, что, благодаря согласованным международным усилиям, можно будет достичь справедливого и стабильного мира в регионе.

От имени НС Нагорного Карабаха он выразил благодарность парламенту Швейцарии, депутату и автору резолюции Эриху Фонтобелю и всем политическим силам парламента страны за поддержку прав народа Арцаха. "Резолюция - это важный шаг в направлении обеспечения прав насильственно перемещенных арцахцев (карабахцев), в частности, безопасного и достойного возвращения. Мы высоко оцениваем приверженность Швейцарии международному праву и справедливости и надеемся, что этот процесс получит свое логическое продолжение", - говорится в заявлении Багунца.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.