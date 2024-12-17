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19:46, 17 декабря 2024

МИД Швейцарии отклонил предложение о конференции по Нагорному Карабаху

МИД Швейцарии. Фото: Report.az https://report.az/ru/drugie-strany/mid-shvejcarii-na-konferencii-po-ukraine-obsudyat-ne-tolko-plan-zelensk/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нижняя палата парламента Швейцарии большинством голосов приняла резолюцию с призывом к правительству страны организовать международную мирную конференцию по Нагорному Карабаху. Глава МИД Швейцарии отклонил это предложение.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября стало известно, что группа адвокатов готовит иск от беженцев из Карабаха в Европейский суд по правам человека, требуя от властей Азербайджана возместить моральный ущерб, заявления уже подало более 1500 человек. Беженцы из Карабаха планируют весной подать коллективный иск в Европейский суд по правам человека с требованием признать их право на самоопределение и право на возвращение на родину.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Нижняя палата Швейцарского парламента сегодня приняла резолюцию с призывом к правительству страны организовать международную мирную конференцию по Нагорному Карабаху. Обсуждение резолюции прошло в прямом эфире на сайте парламента Швейцарии. По итогам обсуждения, резолюция была принята 96 голосами. 80 депутатов были против, а 16 - воздержались.

Представители  Нагорного Карабаха обратились в швейцарский парламент и правительство страны с призывом принять резолюцию и организовать международную мирную конференцию по Нагорному Карабаху и сформировать платформу для обсуждения и отстаивания политических, имущественных, социальных прав, "которые были нарушены, вопреки всем мыслимым нормам международного права".

Они напоминают о том, что с 1992 года международное сообщество сочло карабахский вопрос спорным и передало мандат на поиски путей урегулирования карабахской проблемы Минской группе ОБСЕ. Однако Минская конференция так и не состоялась. 

Авторы письма указали, что в результате военных действий 2020-2023 годов изменился "демографический и территориальный расклад", но политические и имущественные проблемы нуждаются в обсуждениях и решениях". Силовое "урегулирование" конфликта является грубым нарушением международного права, в частности, Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта. "Безнаказанность силового решения и геноцида в Карабахе становится прецедентом для силового решения других конфликтов в мире", - указали авторы письма.

Парламент Швейцарии призвал правительство страны организовать международную мирную конференцию по нагорно-карабахскому конфликту. Комитет по внешним связям Федерального собрания Швейцарии (нижняя палата парламента) принял соответствующую резолюцию.

В резолюции отмечается, что "опасаясь нового геноцида, подобного тому, который был осуществлен против армян в 1915 году, население <Нагорного Карабаха > было вынуждено в течение нескольких дней покинуть свою родину". 

Армяне Нагорного Карабаха желают вернуться на родину под гарантии безопасности международного сообщества, определить собственное политическое будущее и осуществить демократическое самоуправление, указано в тексте резолюции.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис отклонил инициативу депутатов о созыве международной конференции по Нагорному Карабаху, сообщил сегодня Федеральный совет страны.

Ни Армения, ни Азербайджан не хотят мирного форума. Поэтому такая конференция неактуальна и может даже оказаться контрпродуктивной, привело позицию Кассиса издание Nau.ch.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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