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06:09, 1 декабря 2024

Правозащитники рассказали подробности об иске беженцев из Карабаха в ЕСПЧ

Карабахские беженцы в Армении. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=QKSCYs5ctnY

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Беженцы из Карабаха планируют весной подать коллективный иск в Европейский суд по правам человека с требованием признать их право на самоопределение и право на возвращение на родину.

Как информировал "Кавказский узел", 23 ноября стало известно, что группа адвокатов готовит иск от беженцев из Карабаха в Европейский суд по правам человека, требуя от властей Азербайджана возместить моральный ущерб, заявления уже подало более 1500 человек.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Команда волонтеров молодых юристов партии "Справедливое слово" продолжает подготовку иска от беженцев из Карабаха в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Сейчас они заняты изучением, сортировкой по спискам, переводом текстов на различные языки, рассказала юрист Жанна Арзуманян.

"Это займет несколько месяцев работы. По завершении, мы подадим эти заявления в ЕСПЧ. Также рассматриваем возможность обращения в Международный уголовный суд (МУС). Против народа Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) был совершен геноцид и международные суды должны это констатировать. Иск будет коллективным. Подготовительные работы планирую завершить к весне", – сказала юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Омбудсмен Нагорного Карабаха Степан Григорян, отметил что право беженцев из Нагорного Карабаха на возвращение на родину без признания права на самоопределение невозможно. Он напомнил про постановление суда ООН от 17 ноября 2023 года, обязавшее Азербайджан обеспечить безопасное возвращение беженцев в Карабах.

"На сегодня вопрос коллективного возвращения для нас в приоритете, так как это наше право, и оно закреплено в решении Международного суда ООН. Необходимо приложить все усилия для реализации этого права, но, повторяю, лишь с признанием права на самоопределение", – сказал Степанян корреспонденту "Кавказского узла".

Есть прецедент, когда Международный уголовный суд вынес решение по схожему делу, отметил юрист Гурген Петросян.

"На днях, прокурор Международного уголовного суда подал заявление об аресте действующего президента Мьянмы. Это заявление важно для армян, постольку по факту это то же преступление, что и события, произошедшие с Арцахом и с его народом. В 2017 году население Ракхайн было насильственно перемещено из Мьянмы. В 2019 году прокурор начал расследование и после 5 лет расследования пришел к тому, что есть основания подозревать, что действующий президент Мьянмы совершил преступления против человечности. Это дает надежду на то, что придет время, когда это же заявление будет слово в слово использовано в контексте Арцаха", – сказал Петросян корреспонденту "Кавказского узла".

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года – только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

Сотрудники Миссии ООН по сбору фактов о нарушениях прав человека в Мьянме пришли к выводу, что представители высших военных чинов Мьянмы должны быть привлечены к суду за геноцид в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн, сообщил 29 августа 2018 года ТАСС.

5 мая 2021 года в Мьянме началась гражданская война, причиной которой стала попытка властей подавить протесты. Ситуация в штате Ракхайн в отношении народа рохинджа обострилась в 2017 году. В результате преследования, выразившегося в этнических чистках, более одного миллиона рожинджа были вынуждены бежать в Малайзию, Индонезию, Филиппины и Таиланд, сообщается на сайте ООН.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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