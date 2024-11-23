Более 1500 карабахских беженцев подали документы для иска к Азербайджану

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа адвокатов готовит иск от беженцев из Карабаха в Европейский суд по правам человека, требуя от властей Азербайджана возместить моральный ущерб, заявления уже подали более 1500 человек.

Как писал "Кавказский узел", для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10": каждому беженцу выделяется 40 тысяч драмов (около 103 долларов) для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на трудоспособных людей, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с инвалидностью и пенсионеры. 4 ноября Минтруда Армении сообщило, что уязвимые группы будут получать по 40 тысяч драмов до июня, а с июля по декабрь - по 30 тысяч драмов. Также с 2025 года будет прекращена соцвыплата тем беженцам, которые получали лишь 10 тысяч драмов на коммунальные услуги. Беженцы заявили, что после сворачивания социальных программ им не будет хватать денег даже на аренду жилья. Сокращение программы господдержки беженцев из Нагорного Карабаха вызвало возмущение активистов, которые предложили беженцам объединиться для отстаивания социальной справедливости.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, сообщила пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники.

По инициативе юриста, члена палаты адвокатов Нагорного Карабаха Жанны Арзуманян, в Ереване при содействии армянской партии «Справедливое слово» начался сбор документов об утраченном имуществе и заявлений для обращения в Европейский суд по правам человека с требованием от Азербайджана компенсации.

По словам Арзуманян, беженцы из Нагорного Карабаха испытывают трудности в Армении, и решая их, они "забывают, что есть правовая сторона того, что с нами случилось, и наши интересы необходимо оспаривать на международных платформах». "Собраны заявления от более 1500 беженцев из Нагорного Карабаха, и их документы на владение недвижимостью в Нагорном Карабахе, и факты, что они были насильственно переселены в Армению, понесли не только материальный ущерб, но и моральный стресс в течение нескольких лет. Это обстрелы мирного населения в приграничных зонах, тотальная блокада почти 10 месяцев, войны, смерть близких, потеря Родины, дома, культурных и духовных ценностей, могил родных", - заметила адвокат.

По ее словам, «все собранные документы будут переведены, запротоколированы, что может занять несколько месяцев, после чего будет подготовлен доклад для предоставления в международный суд в Гааге иска к Азербайджану с требованием возместить нам моральный ущерб".

"Социальной проблемой многие занимаются, но вот моральный аспект трагедии ставится на второй план. А ведь моральный ущерб нанесен непоправимый. Прежде чем выступить с инициативой, я провела консультации с международными экспертами. И меня удивило, что многие из них на самом деле не представляют, что произошла с нами на самом деле, и не владеют полной информацией, с какими проблемами мы столкнулись в Армении", - сказала Арзуманян "Кавказскому узлу".

Она добавила, что «Азербайджан продолжает наносить моральную травму жителям Нагорного Карабаха, разрушая их дома, церкви, могилы, а официальный Ереван помогает им в этом своим молчанием, и программами, где нет социальной справедливости».

В объявлении на странице партии «Справедливое слово»отмечается, что создана рабочая группа юристов, которую возглавила жительница Арцаха, адвокат Жанна Арзуманян. «Рабочая группа будет заниматься вопросом прав на имущество наших соотечественников, насильственно переселенных из Арцаха, а также иском в ЕСПЧ, с требованием защиты моральных прав граждан Арцаха. Копии соответствующих документов, подтверждающие наличие недвижимого и движимого имущества до вынужденного переселения из Арцаха, и копии документов подтверждающую личность, необходимо предоставить в офис партии. Рабочая группа периодически будет оповещать о процессе подготовки обращения в суд», - говорится в объявлении.

Арташес Саргсян из Степанакерта рассказал, что его семья представила документы для обращения в Гаагский суд.

"Я считаю, что нельзя допустить, чтобы случившееся с Арцахом и его жителями было забыто. Правда, я не понимаю, как добьются, что наш иск будет принят в международном суде, но считаю, что в первую очередь необходимо работать над тем, чтобы международное сообщество в первую очередь признало, что Азербайджан совершил в отношении коренного населения Арцаха геноцид. После этого уже начать процессы с требованием от Азербайджана возмещения морального и материального ущерба карабахцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что в Степанакерте остались два дома – отчий дом и его, купленный в ипотеку. "Я мало верю в возвращение. Но надеюсь, что международные суды вынесут правильное решение, и наше право на коллективное возвращение будет подтверждено", - отметил беженец.

Мир вроде осуждает действия Азербайджана, но конкретных шагов для защиты наших прав не делается

Беженец из Степанакерта Эдгар Арутюнян подчеркнул, что "каждый раз, когда появлялась инициатива обращаться в международные суды, нас останавливали, говоря, что мы вредим Армении". "Но я убедился, что Армения не хочет ничего делать для защиты наших прав. Поэтому, когда услышал, что появилась такая инициатива, откликнулся. Хотя опять нашлись люди, которые отговаривали. Это же абсурд. Но может быть хуже того, что с нами случилось, и что происходит в Армении. И я надеюсь, Гаагский суд будет справедлив и беспристрастен", - поделился он.

По его словам, его пожилые родители тяжело отъезд из Нагорного Карабаха, а "последние новости, что их село стерто с лица земли, довели их до смерти". "Мы с женой тоже переживаем. Нас лишили всего, и кормят надеждами о возвращении. Мир вроде осуждает действия Азербайджана, но конкретных шагов для защиты наших прав не делается", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Маник Карапетян из Аскеранского района Нагорного Карабаха заявила, что «потеряла веру в справедливость».

"Если бы была справедливость, мир бы разрешил блокаду и чтоб люди бы голодали месяцами? Нас вынудили оставить все, что нам дорого и покинуть свои дома. Мы создавали и творили много десятилетий, но нас лишили этого насильственно. Сегодня моя семья арендует жилье как множество семей беженцев, и вынуждена экономить на всем, лишь бы не остаться на улице. Я не могу добиться справедливости для своей семьи у себя на родине, в Армении. Так как я могу поверить в международный суд? Поэтому я отказываюсь участвовать в такой инициативе", - сказала беженка.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.