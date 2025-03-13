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12:46, 13 марта 2025

ФСБ заявило о предотвращении терактов против военных и госслужащих

Сотрудник ФСБ. Фото: ФСБ России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Украинские спецслужбы планировали теракты против военнослужащих и сотрудников госучреждений в ряде регионов, в том числе Краснодарском крае и Ростовской области, заявили силовики.

По данным ФСБ, в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях было обнаружено пять посылок с бомбами. Они предназначались адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области. Бомбы, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, должны были сдетонировать при вскрытии.

Вскоре оперативниками в городе Первоуральске Свердловской области был задержан отправитель посылок. Им оказался гражданин России 2003 года рождения. По данным ФСБ, он был завербован украинскими спецслужбами, со ссылкой на информацию Центра общественных связей ФСБ сообщил сегодня "Коммерсант".

При осмотре схрона в Челябинске был найден еще один тайник. Из него изъяли четыре бомбы, аналогичные обнаруженным в аэропорту. Они предназначались военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. Против задержанного молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК).

"Кавказский узел" ранее сообщал о деле Егора Семенова, обвиняемого в попытке отравить летчиков в Армавире. По версии следствия, осенью 2023 года Семенов добавил медицинский препарат в бутылки со спиртным и в торт, которые с помощью курьера отправил в ресторан, где проходил банкет в честь 20-летия одного из выпусков Армавирского авиаучилища. В зале было 77 человек, курьер объяснил им, что подарок отправил один из выпускников. Участники банкета разрезали торт, но пробовать его не стали из-за сильного запаха лекарства.13 января он признался в суде, что пытался совершить массовое отравление выпускников Армавирского авиационного училища по заданию Службы безопасности Украины. Прокурор потребовал приговорить его к пожизненному лишению свободы.

Напомним также, что 10 июля 2023 года во время пробежки в Краснодаре был застрелен замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислав Ржицкий, который до 2022 года был командиром подводной лодки "Краснодар". На следующий день был задержан 66-летний Сергей Денисенко, у него изъяли пистолет с глушителем. По данным суда, в октябре 2022 года гражданин Украины Сергей Денисенко получил "от своих руководителей" задание убить командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого, после чего прибыл в Россию, а в марте 2023 года получил российское гражданство и российский паспорт. 29 октября 2024 года он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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