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16:05, 12 марта 2025

Генпрокуратура проигнорировала доводы защиты Эльдукаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генпрокуратура утвердила обвинение уроженцу Чечни Тархану Эльдукаеву, обвиняемому в организации убийств по заказу Тельмана Исмаилова, вопреки требованию защиты направить дело на доследование.

Как писал "Кавказский узел", 8 января стало известно, что следователи завершили расследование дела уроженца Чечни Тархана Эльдукаева, обвиняемого в организации убийств по заказу основателя Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Следствие потребовало от защитников Эльдукаева завершить ознакомление с материалами дела к 20 февраля.

Генпрокуратура, изучив 29 томов дела, утвердила обвинение уроженцу Чечни Тархану Эльдукаеву. Защита настаивала на том, что в деле допущены многочисленные нарушения и дело необходимо вернуть на доследование, сообщил сегодня "Коммерсант".

В частности адвокаты указали, что следствие необоснованно ограничило Эльдукаеву время ознакомления с материалами дела. Также они отметили, что по эпизоду с братьями Гуршумовыми Тархану Эльдукаеву предъявили обвинение по статье 105 (убийство) Уголовного кодекса России, который начал действовать только в 1997 году. Но вменяемое Эльдукаеву преступление было совершено 23 декабря 1996 года, а потерпевший умер в январе 1997-го и его должны были квалифицировать по статье 102 УК РСФСР, которая мягче аналогичной статьи современного УК. По ней обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Также защита указала, что на момент совершения предполагаемого преступления обвиняемый являлся военнослужащим - Эльдукаев служил с 1991 по 1998 год, будучи прикомандированным к ЦСКА, поэтому его дело должен рассматривать военный суд. защита полагает, что если дело поступит в военный суд, то Эльдукаеву будет легче отправиться на СВО - во время следствия ему отказали в этом.

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу в полном объеме и направила дело на рассмотрение в Измайловский районный суд Москвы. Защита намерена обжаловать решение надзорного органа, говорится в публикации

Напомним, уроженец Чечни Тархан Эльдукаев обвинен в убийстве Таира Гуршумова и в покушении на его брата Тельмана Гуршумова в 1996 году. Следствие считает, что заказчиком убийства выступил предприниматель, основатель московских рынков "Лужники" и "Черкизовский", владелец группы АСТ Тельман Исмаилов, у которого был конфликт с Гуршумовыми из-за Черкизовского рынка. Эльдукаев также обвинен в покушении на певца Авраама Руссо. Ранее также ему вменялось похищение Руссо, затем это обвинение было снято.

Тельман Исмаилов в декабре 2015 года был признан банкротом. В России он заочно арестован по обвинению в организации убийства двух предпринимателей в 2016 году. Кроме того, ему заочно было предъявлено обвинение в организации похищения певца Авраама Руссо. Исмаилов пользовался поддержкой политической элиты Азербайджана, но утратил ее с началом уголовного преследования в России, а бизнес-активов на родине у него нет, отметили ранее азербайджанские аналитики.

В сентябре 2018 года Авраам Руссо заявил, что 31 января 2004 года его похитили и избили по заказу Тельмана Исмаилова, заставили отменить все концерты и подписать контракт. По версии следствия, Исмаилов потребовал от Руссо, чтобы тот выступал только для него и его гостей. В августе 2006 года автомобиль, в котором находился Руссо, был обстрелян из автомата. Водитель погиб, а сам певец был ранен.

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Автор: "Кавказский узел"

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