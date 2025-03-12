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14:16, 12 марта 2025

Боец из Моздокского района убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Дектярев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 357 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 марта были официально признаны убитыми в военной операции не менее 356 бойцов из Северной Осетии.

В военной операции погиб житель Моздокского района Андрей Дектярев, 1990 года рождения, сообщила сегодня в своем телеграм-канале районная администрация. Подробности биографии и гибели Дектярева в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 357 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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