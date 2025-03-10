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07:52, 10 марта 2025

Суд в Лондоне вынес приговор уроженке Чечни за хранение видео с призывами к терактам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовный суд Олд-Бейли в Лондоне приговорил к общественным работам 20-летнюю Джамилю Тимаеву, которая была преподавательницей в исламской воскресной школе.

Как сообщал "Кавказский узел", Тимаеву задержали в октябре 2022 года в лондонском аэропорту Хитроу, откуда она собиралась вылететь в Турцию. По версии следствия, она демонстрировала воспитанникам исламской школы ролики "Исламского государства"* с призывами нападать с оружием и совершать поджоги.

Суд огласил решение по ее делу 7 марта. Согласно решению, опубликованному на портале судебных решений и юридических актов Великобритании, Тимаева обязана отработать 120 часов неоплачиваемых общественных работ в течение года, ей также запрещено удалять историю интернет-активности без разрешения, а ее устройства подлежат проверке по запросу. Нарушение этих условий может привести к пересмотру приговора и возможному тюремному заключению.

При вынесении приговора суд учел, что на момент преступления Тимаевой было 17 лет, у нее не было предыдущих судимостей, а позже в ее жизни и взглядах произошли положительные изменения.

Отец Тимаевой назвал дело дочери дискриминацией по религиозному признаку. По его словам, ее проблемы начались еще в школе для девочек, где, кроме нее, была лишь одна ученица, носившая хиджаб. После нападения на Израиль боевиков ХАМАС и последовавшей операции армии Израиля в секторе Газа, в 2023 году Тимаеву отстранили от занятий, а затем обязали пройти курс лекций по истории Израиля и преследованию евреев. Поводом стали жалобы других учениц – они утверждали, что девушка распространяла видеоролики в поддержку Палестины, сообщил источник.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет. Боевики совершили нападения на десятки объектов в Израиле, в том числе на мирные поселения, сотни людей были убиты, террористы захватили 251 заложника. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию. Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе". Материалы о поддержке палестинцев в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

"Кавказский узел" также писал, что ранее широкий резонанс вызвало убийство во Франции преподавателя Самуэля Пати. Перед этим на уроке, посвященном свободе слова, он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими, им оказался 18-летний уроженец Чечни Абдулак (Абдуллах) Анзоров, получивший во Франции статус беженца. Среди 16 задержанных по этому делу были его родственники. Самые длительные сроки – по 16 лет – получили признанные соучастниками убийства Наим Будауд и Азим Эпсирханов.

Абдулак Анзоров был похоронен с почестями в Урус-Мартановской районе Чечни, в церемонии прощания приняло участие около 200 человек, главным образом родные и близкие семьи Анзоровых. В целях безопасности местные власти ввели особый режим допуска, в село пускали в основном местных жителей, а в окрестностях были выставлены 65 полицейских.

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Автор: "Кавказский узел"

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