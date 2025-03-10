Политологи оценили шансы партии Пашиняна выиграть на выборах в Гюмри

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Итоги внеочередных выборов в Совет старейшин Гюмри трудно предугадать, так как очевидных фаворитов нет, политическим силам едва ли удастся взять 50% плюс один голос и самостоятельно сформировать власть.

Как писал "Кавказский узел", кабмин Армении в связи с отсутствием заседаний распустил Совет старейшин Гюмри и назначил внеочередные выборы. В конце октября 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. ЦИК назначил выборы в Совет старейшин Гюмри на 30 марта. Шесть партий и три блока подали заявки на участие.

Вероятные итоги выборов в Гюмри прокомментировали 9 марта корреспонденту "Кавказского узла" политический обозреватель Акоп Бадалян, политолог Армен Варданян и политтехнолог Армен Бадалян.

Гюмри всегда отличался своей оппозиционностью, это следствие нерешенных десятилетиями проблем, в том числе оставшихся после землетрясения, заявил Акоп Бадалян.

"Что бы власти ни предпринимали, это не повышало их рейтинг. Недовольство всегда сохранялось, так как проблем множество. После того как мэра в Гюмри стали выбирать, власти учитывали общественные настроения и шли на компромисс, не принуждая избрать своего кандидата", - заявил он.

Власть будет применять все традиционные механизмы, в том числе админресурс

Правящей силе будет сложно обеспечить желаемый результат, считает Бадалян. "Власть будет применять все традиционные механизмы, в том числе админресурс. Также, согласно публикациям СМИ, обратились за поддержкой криминала. Но вряд ли правящая сила возьмет власть в городе даже в варианте коалиции", – предположил обозреватель.

По его словам, борьба развернется между шестью политическими силами – Варданом Гукасяном, Рубеном Мхитаряном, Мартуном Григоряном, Кареном Симоняном, блоком "Евроальянс" и правящей силой. "Если правящая сила возьмет голоса своего электората, то оппозиция будет "воровать" голоса друг у друга. На выборах представлены разнополярные силы. И возникает вопрос, смогут ли они объединиться и сформировать коалицию? Власти выгодно, чтобы в выборах приняло участие множество политических сил, так как им предстоит бороться за голоса недовольного электората. Если бы была одна-две оппозиционные партии или один блок, то у власти были бы большие проблемы", – пояснил Бадалян.

В конце февраля бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян и его охранник были задержаны криминальной полицией. МВД Армении объяснило задержание политика подозрением в незаконном хранении оружия. Позже Гукасян был отпущен, второй задержанный госпитализирован.

Он не исключил, что власти намеренно арестовали Вардана Гукасяна, рассчитывая, что это повысит его рейтинг. "У Гукасяна есть рейтинг, но не столь высокий, чтобы власти опасались его. Думаю, что власть, опасаясь других кандидатов, намеренно повышает его рейтинг, чтобы он отобрал голоса у других", – отметил обозреватель.

Бадалян также считает, что фактор Самвела Баласаняна станет ключевым. "Скорей всего, он будет негласно работать в пользу правящей силы, рассчитывая, что взамен закроют уголовные дела", – предположил он.

В ноябре 2024 года был арестован по подозрению в незаконном приобретении земельного участка сын бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна Хачатур.

Обозреватель видит лишь ограниченную связь между выборами в Гюмри и парламентскими выборами 2026 года. "Поражение может стать в каком-то смысле психологическим воздействием, но вряд ли каким-то решительным фактором. Это некое локальное испытание. Политические силы пробуют себя в Гюмри, но закономерности с парламентскими не будет", - сказал Бадалян.

Армен Варданян назвал внеочередные выборы в Гюмри непредсказуемыми, в частности, из-за отсутствия очевидных фаворитов.

"Ни одной из политических сил не удастся взять 50%+1 и самостоятельно сформировать городскую власть. Будет коалиция. Не исключаю, что коалицию сформирует оппозиция. У нее шансов больше избрать мэра", – заявил он.

Высокие шансы преодолеть проходной барьер есть, в частности, у Вардана Гукасяна, Мартуна Григоряна и правящей силы

Всего в новый городской совет пройдут пять-шесть политических сил, считает политолог. "Высокие шансы преодолеть проходной барьер есть, в частности, у Вардана Гукасяна, Мартуна Григоряна и правящей силы. Ключевым будет фактор Самвела Баласаняна. Хотя они формально не участвуют, но связи и влияние сохранили. Могут поработать на власть, рассчитывая на прекращение уголовных дел", – предположил Варданян.

По его словам, власти прибегнут ко всему типичному инструментарию, в том числе к давлению на конкурентов и попытке их запугать. "Сомнительно, что это будет эффективно", – полагает он.

Политолог отметил, что Вардан Гукасян станет для правящей силы серьезной проблемой. "У Гукасяна связи в бизнесе, в криминале. И хотя он баллотируется от Коммунистической партии, которая на прошлых выборах не смогла преодолеть проходной барьер, однако от кандидата многое зависит. Кроме того, Гукасян исключил формирование коалиции с правящей силой", – сказал Варданян.

Власть, задержав Гукасяна, могла стремиться запугать его, но неудачно, добавил он. "Краткосрочный арест рейтинг ему, конечно, не повысил, но подстегнул его на успех", – пояснил политолог.

Варданян при этом не согласен, что выборы в Гюмри отразятся на парламентских выборах 2026 года. "У местных выборов логика иная – выбирают хозяйственника. На парламентских выборах избирателя интересуют глобальные вопросы – геополитика и безопасность. Правящая сила стремятся взять власть, чтобы использовать админресурс на парламентских выборах, так как после сдачи Арцаха (Нагорного Карабаха) и провалов во внешней политике растеряла свой электорат. Поражение в Гюмри лишит ее такой возможности", – подчеркнул он.

Армен Бадалян назвал спецификой выборов в Гюмри смотр политических сил. По его словам, проецировать местные выборы на парламентские неверно.

"На местных выборах иная логика. Это сравнение возможностей. Акцент делается на способность решать городские проблемы. А парламентские выборы – геополитические. И отношение геополитических центров играет свою роль, так как внешняя политика формируется по итогам голосования в парламент", – заявил он.

Есть группа избирателей, которая всегда голосует за власть, неважно, кто во власти

Правящая сила стремится взять власть в Гюмри, так как это позволит ей получить фору на парламентских выборах, добавил Бадалян. "Есть группа избирателей, которая всегда голосует за власть, неважно, кто во власти. Этот фактор дает партии власти изначально фору в 5-7%. В случае с Пашиняном это 3-4%, учитывая падение его рейтинга. Но это фора, которая может сыграть решающую роль", – отметил политтехнолог.

По его мнению, борьба развернется между правящей силой и силами, аффилированными со вторым и третьим президентами. "Высокие шансы также у Вардана Гукасяна и блока "Евроальянс". В целом в Армении выросли прозападные настроения после сдачи Арцаха (Нагорного Карабаха). Некие шансы есть и у Рубена Мхитаряна", – предположил он.

Бадалян считает, что оппозиционность Гюмри связана с проблемами, которые не решаются десятилетиями. "Гюмри – город с травмой. Кроме того, высокая криминогенность и клановая система. В Гюмри, можно сказать, сложилась криминальная демократия", – сказал политтехнолог.

У правящей силы есть серьезная проблема – ее кандидат

Он уверен, что правящая сила будет использовать админресурс для привлечения голосов. "Но у правящей силы есть серьезная проблема – ее кандидат. Он не из команды, и это делает его уязвимым во внутриполитических интригах. Обиды, что сделали ставку на "варяга", а не кого-либо, кто с Пашиняном шагал из Гюмри в Ереван", – пояснил Бадалян.

Вардан Гукасян может стать серьезным конкурентом для правящей силы, полагает он. "Да и власть видит в нем конкурента. Но его задержание сыграло обратный эффект, этим власть повысила его рейтинг. Было глупо его задерживать. Гукасян – человек с прошлым, со связями в криминальном мире. На него покушались, но он выжил, его сложно запугать краткосрочным задержанием", – отметил политтехнолог.

Бадалян уверен, что ни одной из политических сил не удастся взять 50%+1 голос. "Наиболее вероятно, что коалицию составят Вардан Гукасян и блок "Мать Армения". Если же по каким-то причинам сформировать коалицию не удастся, Совет старейшин по закону будет распущен и назначены новые выборы", – заключил он.

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