Арестован сын бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна

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Сын бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна Хачатур Баласанян арестован по подозрению в незаконном приобретении земельного участка.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября Совет старейшин не смог избрать нового мэра Гюмри, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум для процедуры без поддержки оппозиции. Власти Армении пытаются взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов 2026 года на фоне низкого рейтинга у населения и слабой оппозиции, указали политологи.

Апелляционная инстанция отменила решение о домашнем аресте Хачатура Баласаняна, постановив заключить его под стражу, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

По ее словам, суд первой инстанции отправил Хачатура Баласаняна под домашний арест с залоговым поручением в размере 70 миллионов драмов (свыше 180 тысяч долларов). «Прокуратура обжаловала это решение, а суд сегодня удовлетворил жалобу прокуратуры, изменив меру пресечения», - отметила пресс-секретарь.

Следствие подозревает бывшего мэра Гюмри Самвела Баласаняна в превышении служебных полномочий и отмывании денежных средств в крупном размере. Следствие считает Баласаняна-младшего причастным к незаконной приватизации городского участка близ Черной крепости в Гюмри. 11 октября Хачатура Баласаняна арестовали в аэропорту «Звартноц». По данным местных СМИ, он должен был лететь в США на 70-летие своего отца. Помимо отца и сына, по делу проходят бывший заместитель Баласаняна-старшего, уже бывший вице-мэр от блока «Баласанян» Сурен Джаноян, а также еще один фигурант.

Аресты приближенных мэра Гюмри положил начало политическому кризису в городе. Заявляя о правовых препятствиях для назначения внеочередных выборов в Гюмри, правящая сила пытается выиграть время, так как опасается политического поражения. С формальной точки зрения кризис легко разрешить правительственным указом о назначении врио мэра, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

По итогам местных выборов, прошедших в октябре 2021 года, правящая партия "Гражданский договор" уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. В Гюмри блок "Баласанян" получил 14 мандатов, "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата. Таким образом блок "Баласанян" сформировал власть в Гюмри.

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