Более 200 мешков с мазутом подняли из моря в Джемете

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Со дна моря у причала в поселке Джемете специалисты Морспасслужбы подняли 200 мешков с мазутом. Новых выбросов на пляже поселка не обнаружено.

Как писал "Кавказский узел", к 7 марта на пляжах Анапы и Темрюкского района водолазами МЧС России совершено 1112 спусков; собрано почти 2 тысячи мешков с нефтесодержащими отходами, поднято свыше 6 тонн мазута", - говорится в публикации.

28 февраля водолаз МЧС Семен Луговой, собиравший мазут под водой на пляже Джемете, не смог самостоятельно подняться, реанимационные мероприятия не помогли. Версии о гибели водолаза при сборе мазута в Анапе из-за интоксикации или кессонной болезни вызывают сомнения, но скорее всего, к смерти привела совокупность факторов, считают специалисты. Сотрудники МЧС рискуют здоровьем, и семья погибшего имеет право на выплаты, указал юрист.

Специалисты МЧС России и Морспасслужбы продолжают работу - собирают мазут со дна моря в районе причала в поселке Джемете, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Водолазы МЧС России собирают на дне мазут в мешки. Далее мешки складывают в специальные корзины, которые поднимают и грузят в контейнеры специалисты Морспасслужбы. Так удается быстрее собирать и убирать со дна нефтепродукты", - описывается в сообщении технология работы.

Сейчас водолазы работают на двух участках - у причала в поселке Джемете и у пирса в селе Витязево. Сегодня были подняты со дна более 200 собранных ими мешков с нефтепродуктами. "В Джемете используется судно Морспасслужбы "Пикник", благодаря которому удается поднять на поверхность более двухсот мешков с собранным загрязненным песком", рассказал на приложенном к публикации видео начальник пресс-службы управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев.

Сегодня специалисты МЧС обследовали два километра вдоль береговой линии пляжа в Джемете при помощи квадрокоптера для поиска загрязнений на дне или в толще воды и на самом пляже. "8 марта на пляже в поселке Джемете нефтепродуктов не обнаружили", сообщил оперштаб.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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