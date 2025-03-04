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21:42, 4 марта 2025

Специалисты исключили фактор интоксикации мазутом в смерти водолаза в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Версии о гибели водолаза при сборе мазута в Анапе из-за интоксикации или кессонной болезни вызывают сомнения, но скорее всего, к смерти привела совокупность факторов, считают специалисты. Сотрудники МЧС рискуют здоровьем, и семья погибшего имеет право на выплаты, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля водолаз МЧС Семен Луговой, собиравший мазут под водой на пляже Джемете, не смог самостоятельно подняться, реанимационные мероприятия не помогли.

Возможные причины гибели водолаза при сборе мазута в Джемете "Кавказскому узлу" прокомментировали координатор "Программы экологизации промышленности" Игорь Шкарадюк и член совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Краснодарского края эколог Евгений Витишко, а адвокат Тимофей Широков оценил право семьи водолаза на компенсации.

Версии о гибели спасателя-водолаза в результате кессонной болезни (также декомпрессионная болезнь  - возникает при резком перепаде давления в крови как правило при подъеме с глубины, - прим."Кавказского узла") или интоксикации мазутом, скорее всего, лишь частично описывают причину его гибели, считает координатор "Программы экологизации промышленности" Игорь Шкарадюк.

"Водолаз под водой дышит воздухом из баллона, который наполнен <не на берегу>. Мазут туда не попадает. Дело происходит в холодную погоду, когда мазут испаряется мало, на пирсе мазут не пахнет. То есть насчет интоксикации ничего сказать не могу, если он только там что-то съел, не помыл руки, и мазут попал внутрь. Это маловероятно", - сказал он.

Я сильно сомневаюсь, что могла развиться кессонная болезнь. Она бывает при подъеме с глубины в десятки метров обычно

При этом, версия кессонной болезни тоже кажется эксперту не полной. "При глубине метров восемь, а именно такая глубина у пирса, где погиб водолаз, я сильно сомневаюсь, что могла развиться кессонная болезнь. Она бывает при подъеме с глубины в десятки метров обычно", - отметил Шкарадюк.

Но он не исключает влияния холодной погоды на организм водолаза. "У них работа на холоде. Минус был наверху и плюс четыре где-то внизу. Это систематическое переохлаждение с утра до вечера. Работа внизу в неудобной позе. Может быть, тело затекало, кровоснабжение ухудшалось. Если они из холодной воды выйдут, даже размяться не могут, потому что холодно. Алкоголь строго запрещён. Согреться могут, только когда спят", - пояснил Шкарадюк.

 Евгений Витишко также предположил, что у погибшего могли быть проблемы с лёгкими.

"Теоретически могла и токсичность повлиять. Но вопрос в том, что, по сути дела, он после выполнения своих обязанностей погиб. То есть, наверное, что-то произошло там под водой с организмом. Но, по сути дела, влиянием мазута в этот момент можно пренебречь. Дыхание происходит через кислородный баллон, в маску. Воздействия мазута не могло быть. Так же как и через гидрокостюм. Я думаю, что-то случилось до или после уже самого погружения. Усугубилась ситуация", - сказал он.

Эколог считает, что в настоящее время все активисты, которые занимаются очисткой мазута, уже имеют достаточно защиты от интоксикации.

коло месяца назад прописана методичка, методические рекомендации по мерам безопасности при уборке мазута. Санитарно-эпидемиологическая служба четкие требования обосновала к одежде и оснастке. Здесь задача каждого максимально себя обезопасить. Только на первом этапе, когда недостаточно было ни средств защиты дыхания, ни средств защиты тела, тогда, возможно, много было и отравлений за счет испарения мазута", - пояснил Витишко.

14 января умер 17-летний студент индустриального техникума Анапы, который помогал спасать птиц. Власти заявили, что молодой человек не принимал участия в уборке мазута. Однако мать умершего опровергла эту версию и предположила, что ее сын надышался мазутом. К 4 февраля 268 человек обратились к врачам с жалобами на ухудшение состояния здоровья после участия в уборке мазута.

Семья погибшего водолаза имеет полное право на компенсации, уверен Тимофей Широков.

"Если в его действиях нет вины, если это не связано с каким-то грубым нарушением правил техники безопасности, выплаты централизованные. Есть постановление правительства, соответственно с которым определенным категориям, в том числе работникам МЧС, выплачиваются компенсации семье. Это приличная сумма, пара миллионов. И еще есть система страхования, в этих ведомствах страхуют, так как предполагается наличие определенного риска  для жизни и здоровья работников, к числу которых относится  МЧС. Конечно, надо смотреть конкретно, потому что то же самое страхование от конкретной должности зависит, от стажа, от всяких разных параметров, суммы могут быть разные", - рассказал Широков корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Наим Сулейманов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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