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22:43, 5 марта 2025

Мане Тандилян отказалась от медпомощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лидер партии «Страна жизни» Мане Тандилян отказалась от медицинского вмешательства и вернулась к голодовке на площади в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", лидеру армянской оппозиционной партии "Страна жизни" Мане Тандилян потребовалась медицинская помощь 3 марта, на третий день ее голодовки на площади Свободы в Ереване. Приехавшие врачи призвали ее прекратить акцию, однако Тандилян отказалась. 5 марта врачи госпитализировали политикаТандилян, которая почувствовала себя плохо на пятые сутки голодовки на площади в Ереване.

1 марта Мане Тандилян объявила голодовку на площади Свободы в Ереване, призвав бывшего карабахского госминистра Рубена Варданяна прекратить его голодовку в бакинской тюрьме. К акции Тандилян присоединились два сторонника ее партии - Вардан Авакян и Артавазд Алавердян. Они разместились в палатке на площади. 2 марта к протестующим примкнули карабахский депутат Ашот Даниелян и активист Анастас Исраелян.

Лидер партии "Страна жизни" Мане Тандилян письменно отказалась от медицинского вмешательства и вернулась на площадь Свободы, чтобы продолжить голодовку.

Об отказе от медицинской помощи и продолжении голодовки она сообщила на своей  странице в Facebook*.

"Врачи призвали прекратить голодовку и начать лечение, однако я письменно отказалась от медицинского вмешательства и вернулась на площадь Свободы. Наше требование остается неизменным – призвать Рубена Варданяна прекратить голодовку", – написала политик.

Напомним, Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и чиновников Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Рубену Варданяну грозит пожизненное заключение. Он заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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