Помощь врачей потребовалась участнице голодовки в Ереване

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние здоровья Мане Тандилян ухудшилось на третий день голодовки на площади Свободы в Ереване. Приехавшие врачи призвали ее прекратить акцию, однако Тандилян отказалась.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта лидер армянской оппозиционной партии "Страна жизни" Мане Тандилян объявила голодовку на площади Свободы в Ереване, призвав Рубена Варданяна прекратить его голодовку в бакинской тюрьме. К акции Тандилян присоединились два сторонника ее партии - Вардан Авакян и Артавазд Алавердян. Они разместились в палатке на площади и намерены оставаться там в течение всей акции. 2 марта к протестующим примкнули карабахский депутат Ашот Даниелян и активист Анастас Исраелян.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 19 февраля объявил голодовку в знак протеста против нарушения правовых норм в ходе суда над ним в Баку. Голодовка Варданяна свидетельствует о том, что положение армянских пленных в Азербайджане ухудшается, заявили 27 февраля 11 армянских организаций и призвали международное сообщество содействовать освобождению Варданяна.

Состояние здоровья Мане Тандилян ухудшилось, ей была вызвана скорая помощь, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Вардан Авакян, участвующий в акции на ереванской площади Свободы.

По его словам, приехавшие врачи зафиксировали колебания артериального давления у Тандилян. «Оказали необходимую медицинскую помощь и призвали прекратить голодовку. Однако Тандилян отказалась и продолжает акцию», - сказал Авакян.

Он пояснил, что на площади установлена палатка, в которой они и проводят акцию. «В первый день полицейские пытались воспрепятствовать установке палатки, однако на данный момент никаких проблем с правоохранителями нет», - рассказал активист.

Свое состояние здоровья Авакян оценивает как удовлетворительное. «Акция бессрочная, она продолжится до тех пор, пока мессидж не дойдет до адресата. Но так как с Варданяном могут установить связь [только] его семья и адвокат, нам неизвестно, дошел до него призыв о прекращении голодовки или нет», - пояснил Авакян.

Глава журналистского клуба «Аспарез» Левон Барсегян призвал Мане Тандилян прекратить голодовку. «Такое жертвоприношение никак не повлияет на так называемый суд в Баку, а также на ситуацию с пленными, но зато навредит здоровью Тандилян», - написал на своей странице в Facebook* Баргесян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 17 декабря 2024 года прокуратура Азербайджана направила в Бакинский военный суд уголовное дело 15 бывших руководителей и чиновников Нагорного Карабаха. Им предъявлены обвинения по более чем 20 статьям, в деле насчитывается 2548 эпизодов. Рубену Варданяну грозит пожизненное заключение. Он заявил о фальсификации протоколов несостоявшихся допросов.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.