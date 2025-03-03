Семь бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

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Петр Арутюнов, Нугзар Цамалаидзе, Александр Бербеницкий, Руслан Клинчаев, Григорий Алексеевич, Александр Вихров и Гера Те убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 625 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 марта официально признаны убитыми как минимум 618 бойцов из Ставропольского края.

Петр Арутюнов убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня врио главы Курского района Павел Бабичев в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщал, что в военной операции убиты 19-летний Нугзар Цамалаидзе, 29-летний Александр Бербеницкий, который был убит в Курской области, а также Руслан Клинчаев, Григорий Алексеевич, Александр Вихров, Гера Те.