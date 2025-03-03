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21:42, 3 марта 2025

Семь бойцов со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петр Арутюнов, Нугзар Цамалаидзе, Александр Бербеницкий, Руслан Клинчаев, Григорий Алексеевич, Александр Вихров и  Гера Те убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 625 бойцов из Ставропольского края. 

Как писал "Кавказский узел", ко 2 марта официально признаны убитыми как минимум 618 бойцов из Ставропольского края.

Петр Арутюнов убит в военной операции на Украине, сообщил сегодня врио главы Курского района Павел Бабичев в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщал, что в военной операции убиты 19-летний Нугзар Цамалаидзе, 29-летний Александр Бербеницкий, который был убит в Курской области,   а также Руслан Клинчаев, Григорий Алексеевич, Александр Вихров, Гера Те.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 625 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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