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06:15, 2 марта 2025

Боец со Ставрополья убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Клименко из Кочубеевского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 618 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 1 марта представители власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 617 бойцов из Ставропольского края.

В зоне проведения военной операции на Украине убит уроженец села Балахоновского Кочубеевского района Андрей Клименко, сообщила администрация государственного Лермонтовского регионального многопрофильного колледжа на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 618 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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