RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:43, 3 марта 2025

Проблемы с безопасностью АЗС в Дагестане приобрели хронический характер

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На автозаправочных станциях республики нарушаются требования промышленной безопасности, персонал не готов к работе с горючими веществами, а тысячи сотрудников работают "в черную".

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Суд вынес решение арестовать его на два месяца. В конце октября стало известно, что на заправке были выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию. Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

На заседании Совета Безопасности Дагестана 1 марта глава республики Сергей Меликов озвучил результаты проверки заправок, проведенные Генпрокуратурой.

По словам Меликова, 17 тысяч нарушений были выявлены на 741 АЗС, зарегистрированной в Дагестане. Из общего числа нарушений примерно 4,5 тысяч касались нарушений требований промышленной безопасности. Среди них он назвал такие как несоблюдение технических требований и норм безопасности; отсутствие надлежащего контроля за состоянием оборудования; несоответствие лицензионным требованиям. В числе нарушений АЗС – неподготовленность персонала к работе с горючими веществами.Работа 236 АЗС в Дагестане, по результатам проверок, была приостановлена. В последствии, 171 станция продолжила свою деятельности по решению суда после устранения всех выявленных нарушений.

«В непосредственной близости от многоквартирных домов и социальных объектов функционирует множество станций. Они продолжают представлять угрозу для граждан, зданий, в том числе образовательных учреждений. Для устранения выявленных недостатков и нарушений необходимы усилия всех заинтересованных сторон, а также выполнение каждым органом возложенных на него обязанностей в пределах своих полномочий», - добавил Меликов.

При этом Меликов поручил «обелить» не менее 1000 работников АЗС. «В среднем на одной станции зарегистрировано около двух сотрудников, а на многих - всего по одному. Однако на самом деле работает гораздо больше людей. Контрольно-надзорным органам совместно с администрациями городов и районов в 2025 году следует вывести из тени не менее 1000 человек, занятых в данной сфере», - заявил глава республики, слова которого приводит издание "Дагестанская правда". 

С аналогичными требованиями выступал в феврале 2018 года занимавший тогда должность главы республики Владимир Васильев, напомнило издание "Черновик".

«Есть такое мнение, что по большому счету вы налоги в полном объеме не уплачиваете. У вас на работе числятся 2 человека, хотя на самом деле минимально работает 3-5 человек, искусственно занижается цифра проданного бензина и т.д. Так работать нельзя, мы должны платить налоги и сделать нашу республику процветающей для наших с вами детей. Я очень хочу, чтобы мы с вами наладили должный контакт и вместе работали во благо Дагестана. Мы будем вам помогать в установлении законности в вашей работе. Для этого у нас будет специальный вице-премьер, который будет заниматься исключительно сбором налогов, налоговых платежей и пополнением бюджета», – процитировало издание Владимира Васильева.

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:49, 3 марта 2025
Минобороны сообщило о сбитых над Ростовской областью беспилотниках
08:00, 3 марта 2025
Суд приговорил к колонии военного со Ставрополья за отсутствие в части
06:06, 3 марта 2025
Беспилотники атаковали Ростовскую область
21:53, 2 марта 2025
Более 3,6 тысячи машин ожидают проезда через КПП "Верхний Ларс"
20:55, 2 марта 2025
Боец из Урюпинска убит в военной операции
16:03, 2 марта 2025
Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
Все события дня
Новости
Задержание подозреваемого. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:09, 3 марта 2025
Житель Дагестана экстрадирован из Египта
Бувайсар Сайтиев, сто-кадр видео Матч.тв
00:12, 3 марта 2025
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Дагестана умер в Москве
13:40, 2 марта 2025
Режим беспилотной опасности в Дагестане отменен
Беспилотник. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=gEDDqqyriX0
11:55, 2 марта 2025
Режим беспилотной опасности введен в Дагестане
Мемориальные доски в честь Шахбана Курбанова и Исамудина Гаджимурадова. Фото из телеграм-канала главы Табасаранского района Магомеда Курбанова – https://t.me/mkurbanov/5590
10:05, 2 марта 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты в СВО
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Все блоги
Справочник
Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

Плакат, осуждающий центральную прессу в лице газеты «Правда». Ереван, лето 1988. Фото: own collection https://ru.wikipedia.org Сумгаитские погромы 1988 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
16:13, 17 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
"На приветствие не ответил, показал на место возле двери". Как инвалида СВО встретил главврач больницы 
Фото
20:50, 22 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
парк или музей?
Фото
15:28, 21 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
самые безопасные республики?
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
09:29, 17 января 2025
Блогерка. Северный Кавказ
рецепт от минздрава: принимать раз в год после общественного резонанса
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Мимоза из Абхазии. Кадр видео "Вести Сочи" https://rutube.ru/video/fc6bf137527db8211a68939586460969/
02 марта 2025, 19:33
Политологи поспорили о мотивах отмены запрета на ввоз мимозы из Абхазии

Мане Тандилян (слева) и ее соратники в палатке на площади Свободы в Ереване. Фото Step 1 https://step1.am/ru/2025/03/02/25464/
02 марта 2025, 14:37
Три оппозиционера объявили голодовку в Ереване

Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан (справа) на брифинге. 1 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Республика" https://t.me/respublicaabh/11916
01 марта 2025, 18:00
Избирком Абхазии зафиксировал нарушения на участке в Черкесске

Люди около избирательного участка. Фото из телеграм-канала "АМРА-life" https://t.me/amralife/10633
01 марта 2025, 13:51
Источники сообщили о нарушении на участке в Абхазии

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше