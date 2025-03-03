Проблемы с безопасностью АЗС в Дагестане приобрели хронический характер

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На автозаправочных станциях республики нарушаются требования промышленной безопасности, персонал не готов к работе с горючими веществами, а тысячи сотрудников работают "в черную".

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, пострадали 11. По уголовному делу о взрыве был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Суд вынес решение арестовать его на два месяца. В конце октября стало известно, что на заправке были выявлены нарушения требований пожарной и промышленной безопасности. Администрация сети заправок заявила, что резервуары и хранилище топлива остались неповрежденными, как и автозаправочные колонки, а значит, источником взрыва были не они. Глава Дагестана Сергей Меликов предположил, что причиной взрыва на автозаправке в Новом Хушете могло стать состояние газопровода ОАО "Даггаз", однако компания отвергла эту версию. Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

На заседании Совета Безопасности Дагестана 1 марта глава республики Сергей Меликов озвучил результаты проверки заправок, проведенные Генпрокуратурой.

По словам Меликова, 17 тысяч нарушений были выявлены на 741 АЗС, зарегистрированной в Дагестане. Из общего числа нарушений примерно 4,5 тысяч касались нарушений требований промышленной безопасности. Среди них он назвал такие как несоблюдение технических требований и норм безопасности; отсутствие надлежащего контроля за состоянием оборудования; несоответствие лицензионным требованиям. В числе нарушений АЗС – неподготовленность персонала к работе с горючими веществами.Работа 236 АЗС в Дагестане, по результатам проверок, была приостановлена. В последствии, 171 станция продолжила свою деятельности по решению суда после устранения всех выявленных нарушений.

«В непосредственной близости от многоквартирных домов и социальных объектов функционирует множество станций. Они продолжают представлять угрозу для граждан, зданий, в том числе образовательных учреждений. Для устранения выявленных недостатков и нарушений необходимы усилия всех заинтересованных сторон, а также выполнение каждым органом возложенных на него обязанностей в пределах своих полномочий», - добавил Меликов.

При этом Меликов поручил «обелить» не менее 1000 работников АЗС. «В среднем на одной станции зарегистрировано около двух сотрудников, а на многих - всего по одному. Однако на самом деле работает гораздо больше людей. Контрольно-надзорным органам совместно с администрациями городов и районов в 2025 году следует вывести из тени не менее 1000 человек, занятых в данной сфере», - заявил глава республики, слова которого приводит издание "Дагестанская правда".

С аналогичными требованиями выступал в феврале 2018 года занимавший тогда должность главы республики Владимир Васильев, напомнило издание "Черновик".

«Есть такое мнение, что по большому счету вы налоги в полном объеме не уплачиваете. У вас на работе числятся 2 человека, хотя на самом деле минимально работает 3-5 человек, искусственно занижается цифра проданного бензина и т.д. Так работать нельзя, мы должны платить налоги и сделать нашу республику процветающей для наших с вами детей. Я очень хочу, чтобы мы с вами наладили должный контакт и вместе работали во благо Дагестана. Мы будем вам помогать в установлении законности в вашей работе. Для этого у нас будет специальный вице-премьер, который будет заниматься исключительно сбором налогов, налоговых платежей и пополнением бюджета», – процитировало издание Владимира Васильева.

После каждого взрыва власти обещали решить проблему с безопасностью автозаправок, но это так и не произошло, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном еще в 2017 году.

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