Ростовская область подверглась атаке дронов

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Минувшей ночью военные обезвредили несколько беспилотников в Новошахтинске.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря военные минувшей ночью отразили в Новошахтинске атаку беспилотников, запущенных со стороны Украины.

"По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 февраля в Каменске было обезврежено два дрона, 15 февраля в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону был поврежден жилой дом, 14 февраля в Ростовской области было обезврежено четыре беспилотника.

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