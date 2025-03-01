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07:08, 1 марта 2025

Ростовская область подверглась атаке дронов

Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные обезвредили несколько беспилотников в Новошахтинске.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря военные минувшей ночью отразили в Новошахтинске атаку беспилотников, запущенных со стороны Украины.

"По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 22 февраля в Каменске было обезврежено два дрона, 15 февраля в результате атаки дронов в Ростове-на-Дону был поврежден жилой дом, 14 февраля в Ростовской области было обезврежено четыре беспилотника.

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Автор: "Кавказский узел"

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