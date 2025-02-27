Кадыров нашел два объяснения санкций против своей матери

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Глава Чечни заявил, что санкции связаны с тем, что его мать вывозила детей из зоны боевых действий на Украине, а фонд Ахмата-Хаджи Кадырова осуществлял благотворительные проекты в Африке.

Как писал "Кавказский узел", к третьей годовщине начала военной операции России на Украине министерства иностранных дел Австралии и Новой Зеландии обновили санкционный список, в том числе включив в него мать главы Чечни Аймани Кадырову.

"Вот и пришла новость о новом пакете антироссийских санкций от Австралии и Новой Зеландии. И, как всегда, в центре внимания оказалась моя дорогая мама, президент регионального общественного фонда имени героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля в своем телеграм-канале.

По его словам, причиной санкций стало то, что она вывозила детей с территории Украины. "Даже если это и так, речь идет о детях, которые оказались в зоне боевых действий, без защиты и элементарных условий для жизни", - заявил Кадыров.

В другой публикации в своем телеграм-канале от 26 февраля он заявил, что санкции связаны с деятельностью фонда Ахмата-Хаджи Кадырова в Африке. "Фонд активно занимается благотворительностью, в том числе и в странах Африки, что вызывает раздражение у недоброжелателей, стремящихся очернить его репутацию", - считает глава Чечни.

"Кавказский узел" также писал, что 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении матери главы Чечни Аймани Кадыровой и внес изменения в запись, в размещенную на сайте информацию о региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находится под санкциями Соединенных Штатов. Рамзан Кадыров заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери Аймани Кадыровой, и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными". 24 июня 2024 года Евросоюз включил Аймани Кадырову и фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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