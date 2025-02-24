Аймани Кадырова попала под санкции Австралии и Новой Зеландии

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Министерства иностранных дел Австралии и Новой Зеландии к третьей годовщине начала военной операции России на Украине обновили санкционный список, в том числе включив в него мать главы Чечни Аймани Кадырову.

"Кавказский узел" писал, что 24 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении матери главы Чечни Аймани Кадыровой, и внес изменения в запись, в размещенную на сайте информацию о региональном общественном фонде имени Ахмата Кадырова, который уже находится под санкциями Соединенных Штатов. Рамзан Кадыров заявил, что не простит США санкций, введенных в отношении его матери Аймани Кадыровой и потребовал отменить их, при этом назвав санкции "безболезненными". 24 июня 2024 года Евросоюз включил Аймани Кадырову и фонд Кадырова в санкционный список. Рамзан Кадыров заявил, что санкции лишь подтверждают заслуги матери.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии сообщило о введении санкций в связи с военной операцией России на Украине против ряда граждан России, в их число вошла мать главы Чечни Аймани Кадырова. В качестве причины внесения ее в санкционные списки указывается, что она причастна к вывозу детей с территории Украины.

Также Аймани Кадырова попала под санкции Австралии в числе других 70 человек, информацию об этом опубликовало министерство иностранных дел Австралии.

Глава Чечни Рамзан Кадыров к 12.30 мск в своем Telegram-канале не прокомментировал новые санкции в отношении его матери.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

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