Абхазские политологи сочли невыполнимыми требования штаба Ардзинбы

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Требования штаба Ардзинбы о замене членов избиркомов малореальны, а увеличение числа наблюдателей требует изменения законодательства, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Абхазии должен обеспечить прозрачность второго тура президентских выборов и заменить членов избиркомов, заявил штаб Адгура Ардзинбы, указав, что при исполнении этих требований итоги голосования будут "приняты народом". Штаб Гунбы назвал требования штаба Ардзинбы об условиях проведения второго тура выборов попыткой сорвать голосование. Представители штаба Ардзинбы сообщили, что Центризбирком Абхазии принял все озвученные требования, но глава комиссии не озвучил плана действий по их реализации.

21 февраля по итогам переговоров кандидаты в президенты Абхазии Адгур Ардзинба и Бадра Гунба подписали соглашение, в котором обязались не использовать черный пиар, административный ресурс и не допускать призывов к насильственным действиям. Они подчеркнули готовность принять итоги второго тура выборов, если он пройдет в соответствии с законами. 22 февраля штаб Ардзинбы обвинил Гунбу в нарушении соглашения, а 23 февраля Центризбирком назвал встречу Бадры Гунбы с министром здравоохранения России нарушением избирательного законодательства.

Политолог Давид Дасания, юрист НПО «Центр гуманитарных программ» Саид Гезердава и аналитик, говоривший на условиях анонимности, по просьбе "Кавказского узла" оценили требования избирательного штаба Адгура Ардзинбы к Центральной избирательной комиссии.

Требования штаба кандидата от оппозиции включают полную замену членов всех 154 участковых и 35 окружных избирательных комиссий, видеонаблюдение в ЦИК, а также в окружных и участковых избирательных комиссиях, не менее 10 человек наблюдателей и член ЦИКа с правом совещательного голоса от кандидата на участок, видеосъёмку подсчёта голосов на избирательных участках, печать бюллетеней в количестве 90% от числа избирателей, выдачу бюллетеней на участковом избирательном участке в количестве 65% от числа избирателей на участке с возможностью увеличения в процессе голосования по дополнительному запросу в ЦИК, а также онлайн-трансляцию с участков с 6 утра до окончания подсчёта голосов, а также из окружных избирательных комиссий и ЦИК, указал Давид Дасания.

По его оценке, невыполнимы требования о полной замене членов участковых и окружных избирательных комиссий и необходимости присутствия на каждом избирательном участке члена ЦИКа с правом совещательного голоса от кандидата. Остальные требования политолог счел вполне выполнимыми.

Некоторые из требований трудновыполнимы без изменения законодательства, считает Саид Гезердава. «К примеру, требование о праве каждого штаба направлять на участок до десяти наблюдателей. Сейчас закон разрешает направлять трех, которые могут сменять друг друга, но не присутствовать одновременно», - отметил он.

Аналитик, много лет занимающийся изучением Абхазиитакже выделил требование замены членов избирательных комиссий как нереальное. "Для того, чтобы подготовить новых людей надо как минимум две недели – и это если еще люди найдутся. Все это походе на попытку «подстелить соломку» на случай поражения, заявив, что вот мы предлагали реформу, ее не приняли и

поэтому нам не дали выиграть», - заметил он.

Что касается нарушений, список которых штаб Ардзинбы отправил в ЦИК, то, по сведениям Дасании, туда входили следующие пункты:

тотальное использование административного ресурса штабом Бадры Гунбы, запугивание армянского населения в пользу одного из кандидатов, фальсификации на избирательных участках, включая использование паспортов умерших людей, нагнетание межнациональной розни, давление на избирателей посредством силовых структур, избиение активистов и угрозы в адрес сторонников кандидата в президенты, подкуп избирателей. По его мнению, все эти пункты звучат достаточно серьезно для того, чтобы, как минимум, задуматься о чистоте проведения первого тура выборов.

Гезердава отметил, что некоторые обвинения штаба А.Ардзинбы в нарушениях, вроде использования паспортов умерших людей, звучат достаточно серьезно. "Весь вопрос в том, насколько сильно эти нарушения влияли на ход голосования", - отметил он.

Аналитик подчеркнул, что, по его мнению, обвинения штаба Ардзинбы звучат достаточно неконкретно. «Странно и то, что они не стали публиковать подробности на своем сайте или в тг-каналах. А ведь подробности важны – сколько было неправильно проголосовавших на >участке – пять или 225? Ведь если пять, то как бы скандально это не было, но к отмене результатов голосования это не ведет. Тем более, что по моему опыту, в Абхазии трудно провести какую-то грубую фальсификацию – на всех участках есть наблюдатели, которые достаточно

внимательно смотрят за происходящим. Поэтому если что-то и было, а неточности могли быть – люди ошибаются, подсчеты не бьются – то это было в достаточно малом масштабе и на результат выборов сколько-нибудь существенно не повлияло", - отметил он.

К 23.00 мск 25 февраля в Telegram-канале и на странице в Facebook* Адгура Ардзинбы не содержится подробного описания нарушений, допущенных в первом туре голосования.

Почему были назначены досрочные выборы президента Абхазии, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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Александр Степанов