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01:55, 23 февраля 2025

Экоактивисты присоединились к протестующим в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Тбилиси к сторонникам евроинтеграции присоединились активисты, выступающие против строительства в каньоне Балди, а в Кутаиси требование протестующих поддержали защитники ущелья Риони.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста в Грузии продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях. 19 февраля стало известно, что участникам акций ежедневно назначают штрафы, их размеры значительны и могут заметно снизить число активных демонстрантов.

На 87 день протеста участники акции вновь перекрыли проспект Руставели. На этот раз акция была посвящена одному из арестованных соратников, комику Онисе Цхададзе, который обвиняется в совершении уголовного преступления по статье об участии в групповом насилии.

На проспект Руставели пришли родственники и друзья Цхададзе, они потребовали освободить его и других политзаключенных. "Онисе должен быть смелым. Вокруг вас так много увлеченных людей. Вся семья, все близкие с ним", - заявила мать активиста, чьи слова приводит "Формула".

Участница акции Ирма Додашвили заявила корреспонденту "Кавказского узла", что она приходит на акции каждый день.

Ирма Додашвили сказала корреспонденту Кавказского узла, что она каждый вечер приходит протестовать на Руставели. "Я бесконечно люблю всех, кто там стоит", - добавила она.

К протестующим в Кутаиси присоединились защитники долины Риони.

В сентябре 2023 года в городе Они началась акция протеста с требованием аннулировать решение о передаче в долгосрочную аренду лесных угодий компании HG Capra Caucasica. К протестам присоединились шахтеры из Чиатуры. Министерство сельского хозяйства Грузии 21 октября сообщило, что лицензия на передачу леса компании HG Capra Caucasica может быть пересмотрена, так как компания не обсудила план развития территории с местными жителями. На встрече с чиновниками 4 ноября участники протестной акции обвинили власти в фальсификации документов о согласии местных жителей на передачу лесов в аренду. 28 ноября Национальное агентство окружающей среды Грузии аннулировало лицензию на открытие охотничьего хозяйства в лесах Рачи. Активисты отметили, что два месяца добивались этого решения протестами, но усомнились, что лицензия отменена окончательно. 

«За последние четыре года мы вместе с вами смогли одержать значительные победы в Намохванах, Раче, Лечхуми. Несмотря на многочисленные возражения, мирный, законопослушный характер протеста и наше единство привели к трем успешным публичным протестам, но в последнее время законодательство настолько давит на свободу слова и выражения мнений, что формы протеста, о которых мы до сих пор упоминали, стали уголовными. Эти законодательные изменения оправдали и узаконили жесткие репрессии, которые начались почти два года назад, а в последние месяцы достигли необыкновенного масштаба", - говорится, в частности, в заявлении защитников Риони.

В Тбилиси к сторонникам евроинтеграции присоединились защитники каньона Балди.

Напомним, что в 2023 года жители муниципалитета Мартвили проводили акции протеста против приватизации каньона Балди. Они считают, что это угрожает застройкой каньона, которая нанесет вред охраняемой территории. 4 ноября 2023 года стало известно о драке между протестующими и сотрудниками компании Canyon 35, строящей туристическую инфраструктуру в каньоне. На ситуацию обратила внимание спецдокладчик ООН, которая призвала власти инициировать диалог с участием всех заинтересованных сторон.

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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