Трое жителей Дагестана осуждены по делу о массовых беспорядках в аэропорту

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Суд в Ставрополе признал Магомеда Сагитова, Абдулвагаба Саламова и Гусена Шарипова участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы и приговорил к длительным срокам.

Как писал "Кавказский узел", в декабре прошлого года суд в Ставрополе начал рассматривать уголовное дело Магомеда Сагитова, Абдулвагаба Саламова и Гусена Шарипова по обвинению в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Ленинский районный суд Ставрополя вынес приговор трем участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, пишет 21 февраля ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ставропольского края.

Магомед Сагитов приговорен к восьми годам и двум месяцам, Абдулвагаб Саламов - к восьми годам и четырем месяцам, Гусен Шарипов - к восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Они признаны виновными в участии в массовых беспорядках и неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, информирует "Интерфакс".

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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