Предложение смены Конституции усугубило антирейтинг Никола Пашиняна

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Референдум об изменении Конституции Армении нужен Николу Пашиняну, чтобы переложить на общество ответственность, но его шансы победить на новых парламентских выборах ничтожны даже в условиях борьбы за власть еще менее популярного Роберта Кочаряна, полагают аналитики в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армении нужно изменить основной закон путем референдума. Новая Конституция, по его словам, закрепит идеологию "Реальной Армении", отождествляющей родину с международно признанным государством Предложение армянского премьера вызвало резкую критику в обществе.

Партия "Гражданский договор", лидером которой является премьер-министр Армении Никол Пашинян, теряет свой рейтинг, об этом свидетельствуют итоги проведенного GALLUP International Association социологического опроса. Согласно опросу, за "Гражданский договор" отдали свои голоса 11,3% опрошенных. Все остальные политические силы получили в опросе меньше 7% голосов. Блок "Армения" второго президента Армении Роберта Кочаряна оказался на третьем месте с 6,5% голосов.

Перспективы победы политической силы Никола Пашиняна на парламентских выборах в 2026 году в свете его предложения изменить Конституцию Армении «Кавказскому узлу» прокомментировали политолог Армен Варданян, политический обозреватель Акоп Бадалян и политический аналитик Армен Ованнисян. Они обратили внимание, что в 2021 году победе политической силы Пашиняна в значительной мере способствовала массовая антипатия к его основному сопернику - второму президенту Армении Роберту Кочаряну, который на недавней пресс-конференции сделал ряд явно пророссийских заявлений.

Правящая сила вновь воспользуется для поднятия своего рейтинга пророссийской ориентацией Кочаряна, которая, впрочем, всегда была ему свойственна, полагает Армен Варданян. Он напомнил, что в период правления Кочаряна России были переданы армянские активы, в том числе национального значения, в счет долга.

«Почему Кочарян продолжает оправдывать действия России? Такая позиция увеличит его антирейтинг, а Пашиняну принесет немного электоральной поддержки. Если в 2021 году Пашинян пугал общество возвращением прежней элиты, сейчас будет пугать приходом к власти пророссийских сил, выступающих против армянского суверенитета. Но второй раз такая манипуляция сработает частично и не принесет результат. Большая часть общественности разочарована как правящей силой, так и титульной оппозицией», - предположил политолог.

Инициативу изменения Конституции он назвал изначально провальной. «На мой взгляд, Пашинян видит угрозу новой азербайджанской агрессии и пытается дать месседж международному сообществу о готовности пойти на уступки Алиеву и заключить мир с Баку. Он сам понимает, что референдум будет провален, так как озвученные им тезисы Алиева общество не воспринимает», - отметил Варданян.

Никол Пашинян стремится изменить Конституцию, чтобы размыть свою ответственность в поражение в войне 2020 года и последующую сдачу Нагорного Карабаха, предположил Акоп Бадалян. «Для этого ему нужно упаковать реальность в новую идеологию. Кроме того, это даст ему возможность маневрировать и выиграть время до парламентских выборов 2026 года», - сказал Бадалян.

Оппозиция может воспользоваться намерениями Пашиняна изменить Конституцию, но серьезных дивидендов это ей не принесет, считает политобозреватель. Он отметил, что пресс-конференция Роберта Кочаряна «стала заявкой участия в парламентских выборах, причем участия личного». По мнению Бадаляна, в 2021 году Кочарян принял участие в выборах из-за своих амбиций и «нарратив, что Кочарян содействует репродукции власти, переоценен».

«Даже если (референдум об изменении Конституции) приведет к повышению рейтинга Кочаряна, у правящей силы есть ресурс нейтрализовать это. В частности, утверждениям, что Кочарян хочет превратить Армению в российскую губернию, - поэтому Пашинян акцентирует на необходимость новой Конституции, которая сделает Армению суверенной. А так как недовольство властью в обществе высоко, власть будет контролировать все риски повышения рейтинга Кочаряна. В оппозиции нет силы, способной добиться политического успеха, такова конфигурация армянского политического поля, и тенденций изменения не вижу. Даже если Кочарян не будет участвовать, проблема останется», - отметил он.

Пашиняну удобно иметь оппозицию в лице Кочаряна, полагает автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле" Давид Симонян. "Народ постоянно пугают приходом Кочаряна обратно во власть и это обеспечивает Николу Пашиняну голоса избирателей, несмотря на его проигрыш в войне и на все остальные грехи нынешней власти. Роберт Кочарян и не скрывает своих новых президентских амбиций, он уже проигрывал выборы Пашиняну, но занял второе место, поэтому продолжает свою борьбу", - написал он, комментируя пресс-конференцию.

Армен Ованнисян, в свою очередь, полагает, что электоральному результату правящей силы в 2021 году напрямую послужил антирейтинг Роберта Кочаряна. По его мнению, на следующих выборах второй президент Армении, вероятно, сыграет ту же роль, хотя и с иным результатом.

«Если Кочаряна не будет, правящая сила не наберет и 10%. Своим антирейтингом Кочарян содействует Пашиняну, но на этот раз эффект его участия будет минимальный, в отличии от 2021 года. У правящей силы и лично Пашиняна такой низкий рейтинг, что сохранить власть в 2026 году, не удастся», - пояснил он.

Предстоящие выборы в Гюмри станут индикатором парламентских выборов, добавил аналитик. «У Пашиняна рейтинг – 11%. Это тот электорат, который поддерживает его протурецкую позицию», - отметил Ованнисян. Он предположил, что в свете сближения Турции и России, Кочарян, лояльный этому процессу, может отказаться от коалиции с АРФ «Дашнакцутюн» и пойти на выборы с иной политической силой, не имеющей исторического антитурецкого бэкграунда, поскольку «Москва не допустит формирование в Армении антитурецкого правительства».

Предлагая изменить Конституцию, Пашинян решает задачу разделения с обществом ответственности, предположил он. «Примут Конституцию, – заявит, что это воля общества, не примут, – он сбросит с себя ответственность за новую агрессию Баку. Но, кроме этого, ему нечего сказать, поэтому он назвал свое обращение идеологическим. Говорить о безопасности, о социальных вопросах нет никакого смысла, так как во всех сферах у него провал», - пояснил политический аналитик.

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