"Голос Беслана" столкнулся с нехваткой средств на обустройство мемориального парка

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Власти Северной Осетии неоднократно обещали "Голосу Беслана" помочь со строительством парка в память о жертвах захвата террористами школы в 2004-м году, однако сейчас активисты вынуждены просить о помощи спонсоров.

Как информировал "Кавказский узел", в Беслане ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах теракта, совершенного 1 сентября 2004 года. В 20-ю годовщину теракта североосетинские журналисты отметили, что спустя 20 лет власти так и не дали конкретного ответа, как террористам удалось организовать в 2004 году захват школы в Беслане, в результате которого погибло более трехсот человек.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Организация "Голос Беслана" столкнулась с нехваткой средств на благоустройство Парка Памяти. Председатель организации Эмма Тагаева рассказала, что идея создания парка принадлежит активистке "Голоса Беслана" Элле Кесаевой. Идея парка заключалась в том, чтобы на пустыре, который раньше был излюбленным местом для местных ребят (26 из которых погибли в теракте 2004 года), разбить парк. По данным "Голоса Беслана", это место планировали застроить коммерческими объектами. Заручившись поддержкой других пострадавших в теракте. Активистки в 2015 году добились поддержки Тамерлана Агузарова, который тогда был главой республики. Осуществить проект планировалось на средства фонда "Возрождение Беслана".

"Глава внимательно выслушал просьбу, одобрил и обещал сам контролировать строительство парка. Далее оформление частными лицами этой земли было приостановлено, затем прекращено. Но, к сожалению, Агузарова не стало, и мы были вынуждены по новой обращаться к новому главе республики Битарову Вячеславу. К этому времени бывшие руководители района отдали в частные руки часть территории без объявления торгов", – рассказала Тагаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, житель соседнего села, который является коммерсантом, снес футбольные ворота, сделанные ее супругом, погибшим в теракте, для сыновей и их друзей. Далее коммерсант построил здание из блоков, заняв три с половиной сотки земли. Жители Беслана были возмущены, они собрали подписи и направили заявление властям. Это заявление не было даже рассмотрено. "Недострой более восьми лет стоит, как укор, на территории, которой пользовались многие десятилетия несколько поколений бесланчан. После нашего обращения глава республики Битаров не только продолжил начатое его предшественником, но и вложил личные средства в начало строительства парка. За что ему низкий поклон от матерей погибших детей", – сказала Тагаева.

Фонд "Возрождение Беслана" создали в октябре 2004 года постановлением правительства. Фонд осуществлял прием, учет и расходование финансов и других средств, поступающих от государственных и негосударственных структур, юридических и физических лиц РФ и иностранных государств на экономическое и социально культурное развитие инфраструктуры города Беслана.

Эмма Тагаева сетует на то, что пострадавшие не имели доступа к информации о деятельности фонда. "В этот фонд поступали огромные денежные средства, медицинское оборудование, техника. Мы многократно обращались, чтобы нас ознакомили с деятельностью этого фонда. Фонд оказался абсолютно закрытым для пострадавших. Согласно налоговым документам 2022 года остаток фонда составил 158 млн рублей. На заседании правительства 18 февраля 2022 года было принято решение о ликвидации фонда. 15 января 2024 года фонд ликвидировали. За 20 лет существования фонд не отчитался перед пострадавшими, а на наш запрос об ознакомлении пострадавших с ликвидационными документами не ответили. По нашим данным, в администрацию Беслана поступили 22 млн 800 тысяч рублей, оставшиеся от фонда", – отметила она.

Эти средства и хотели использовать для благоустройства парка, продолжила Эмма Тагаева. "Так как строительство "Парка Памяти" затянулось после ухода Битарова, ничего не было сделано, мы решили создать фонд "Памяти Беслана" и самостоятельно заняться благоустройством парка. В июне 2022 года нами был зарегистрирован фонд "Памяти детей погибших в теракте в городе Беслане". Учредителями фонда стали родители погибших и выживших заложников. После открытия фонда, мы написали заявление в администрацию района для перечисления на наш фонд денежных средств – остатков фонда "Возрождения Беслана". Прошёл год, но деньги нам не перечислили. В администрации нас убеждали, что они стали бюджетными. Наше обращение, подписанное 350 пострадавшими, не было рассмотрено и главой республики", – пояснила глава организации "Голос Беслана".

В 2023 году на собрании в администрации района активисткам всё же отказали в поддержке, выказав недоверие "Голосу Беслана".

"Конечно мы очень расстроились. Нас было девять человек, трое из которых похоронили по три члена своей семьи после теракта, также были заложники, у которых на руках погибли дети в теракте. В очередной раз мы убедились – методы борьбы с нами не меняются. Но жизнь после теракта, сотни судов, которые мы прошли на протяжении более 10 лет, нас закалили. И опять начались наши хождения по инстанциям, снова мы написали обращение на имя главы, мотивируя тем, что у государства ничего не просим, а это деньги, собранные всем миром двадцать лет назад, и, находясь в администрации района уже несколько лет. обесценились. А мы, пострадавшие, хотим в память о своих погибших детях создать для людей "Парк Памяти". На одной из встреч в администрации района в присутствии правительственных чиновников пришли к соглашению создать комиссию по распределению средств. Наш фонд подал список пострадавших для включения в комиссию. Комиссию так и не создали", – отметила Тагаева.

К 20-й годовщине теракта в Беслане активистам все же удалось добиться, чтобы часть денег выделили. "Видимо им так надоели наши обращения, письма, которые каждый раз подписывали более 300 пострадавших, что к 20-й годовщине решением депутатов "Парк Памяти" был передан нашем фонду и частично были оплачены работы подрядчиков с которыми фонд заключил договоры", – пояснила Тагаева.

Сейчас в парке уже выполнено немало работ, продолжила она. "На это было потрачено 11 миллионов, которые выделили из остатков фонда "Возрождение Беслана". Первый подрядчик, бывший заложник, сделал для парка красивый забор, новые скамейки, тренажеры, детский городок, плафоны, светильники, беседки. Второй подрядчик сделал тропинку от парка до новой школы, установил забор, тренажеры. Третий подрядчик сделал дорожку от переезда к разрушенной школе к 20-й годовщине. Его работа до сих пор не оплачена", – отметила глава организации "Голос Беслана".

Активисты сомневаются, что смогут добиться финансирования от властей и ищут спонсорскую помощь для проекта. "Предстоит ещё много работ: установка детского городка, светильников, беседки шахматным досками, необходимо новое покрытие для футбольного поля, необходимо помещение для охраны парка, место для инвентаря. Весной мы планируем продолжить благоустройство и будем искать спонсоров, может кто-то захочет сделать в парке фонтан, и чтобы в дальнейшем содержать это место в должном порядке. Ещё необходимо выкупить недостроенное здание в парке", – пояснила Эмма Тагаева.

Парк важен для пострадавших как память о погибших, а для бесланчан как место притяжения и отдыха, продолжила она. Тагаева отметила, что работая в парке, получает удовольствие и всегда вспоминает о своих сыновьях Алане и Аслане, которым было 16 и 14 лет, когда они погибли в результате теракта.

"В Беслане есть три места памяти. Это школа, где произошла трагедия, кладбище, где похоронены погибшие и этот светлый уголок – "Парк Памяти", где каждый день десятки людей проводят время. Много лет подряд мы, родители и родственники погибших, выжившие заложники, вкладываем свой волонтёрский труд, делая субботники, сажая цветы, убирая парк. Работа доставляет истинное удовольствие, ведь это память о наших погибших детях. И невольно возникают обрывки воспоминаний. Перед глазами встают Алан и Аслан. Вот здесь они играли с ребятами в футбол. А вот тут Бесик Кудухов, выпускник первой школы и олимпийский призер, показывает им очередные приёмы борьбы. Их уже нет на этой земле, но есть место памяти, этот парк, востребованное место, где душа радуется при виде играющих детей, прогуливающихся взрослых, мальчишек, которые играют в футбол, ребят из художественной школы, которые приходят сюда с преподавателями рисовать на скамейках. Мы, пострадавшие, члены общественной организации "Голос Беслана", доказавшие вину государства в Страсбургском суде, считаем, что не музеи надо строить, а заботиться о людях, которые потеряли детей, родителей, которые лишились здоровья, спокойствия, благополучия. Испытав такую трагедию люди живут в полной безнадежности и нет уверенности в завтрашнем дне. А ведь мы спокойно жили со своими родными, растили своих детей, были законопослушными гражданами своей страны. И если после того, что мы испытали у нас есть желание творить добро, помогать живым, нуждающимся, сохраняя память о своих детях, то этому не нужно препятствовать", – сказала Эмма Тагаева.

Алине Налдикоевой было 11 лет, когда бесланскую школу захватили террористы. Налдикоева рассказала, что находилась в первые дни рядом с сыновьями Эммы Тагаевой и они помогли ей справиться с приступом астмы. Налдикоева уверена, что парк памяти нужен Беслану.

"Я хорошо запомнила как страх и ужас объединил нас, сплотил. Аслан Бетрозов был старше всего на несколько лет, но в отличии от меня понимал что делать, чтоб мой астматический приступ не усилился. Посадив меня к себе на колени, он не просто успокаивал меня, а еще объяснял, как лучше вести себя, чтобы не злить этих [яркоэкспрессивное выражение], какие дыхательные упражнения делать, чтобы не стало хуже. Благодаря его поддержке, я смогла продержаться. Я смогла. А он так и остался подростком, который помог незнакомой девочке. В память о нем, его брате, всех, кто погиб и построен парк. Это не просто место, где можно отдохнуть, прогуляться с детьми. Это место, где когда-то ребята играли и мечтали о взрослой жизни, те самые ребята, которые навсегда остались детьми. Сохранить память о них – это наша обязанность", – рассказала Алина Налдикоева корреспонденту "Кавказского узла".

Амран Годжиев был девятиклассником, когда попал в заложники со своим младшим братом. Им обоим удалось спастись. Годжиев Амран поддерживает проект парка. "Безусловно поддерживаю этот проект с самого начала. Место это памятное, мы играли там в футбол, когда детьми были. Там была полянка, у нас были даже ворота. Зимой там катались на портфелях после уроков до позднего вечера. Приятно, что теперь молодые семьи там с детьми гуляют, играют. Также хочу отметить, что здорово, что появилась дорожка прогулочная прямо от железнодорожного переезда, который мы называем третий километр, и до самого парка. Особенно хорошо там летом прогуливаться", – сказал Годжиев корреспонденту "Кавказского узла".

Земфира Цирихова попала в заложники вместе со своими двумя сыновьями. Младший погиб у нее на руках. Цирихова участвует в реализации благоустройства парка и считает это важным проектом для Беслана.

"Я только за парк! Мы столько лет по сей день воюем с администрацией, чтобы довести этот сквер до ума. И по чайной ложке добиваемся от них материальной помощи. Мы уже устали ходить и просить, уже самой бывает стыдно ходить из раза в раз в эту администрацию, неужели им самим не стыдно? Будто мы для себя просим. Это ведь для благоустройства Беслана, чтобы наш город был красивым и ухоженным.

В этом месте действительно играли дети, я это помню. Сейчас там летом много очень гуляет мам с детьми, молодёжь гуляет. Я думаю, что всё это во благо Беслана, рады будут не только пострадавшие, но и все жители, потому что будет такое вот место, где можно погулять и отдохнуть", – отметила Цирихова корреспонденту "Кавказского узла".

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