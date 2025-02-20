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01:13, 20 февраля 2025

Исследователи зафиксировали уничтожение армянских поселений в Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большинство строений в армянском селе Тагут в Нагорном Карабахе снесено, свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные офисом омбудсмена по культурному наследию Армянского нагорья. 

Как писал "Кавказский узел", карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. 5 декабря карабахские общественные организации в обращении в ООН и ЮНЕСКО потребовали направить в регион миссию, чтобы остановить уничтожение азербайджанской стороной объектов армянского культурного наследия.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Азербайджан уничтожил армянское село Тагут в Нагорном Карабахе, заявил омбудсмен по культурному наследию Армянского нагорья Овик Аванесов. «Азербайджан продолжает политику этнических чисток, культурного геноцида и в рамках этой своей политики уничтожает армянские населенные пункты. Этот преступный процесс достиг беспрецедентных масштабов, он превратился в крупномасштабную программу ликвидации населенных пунктов Арцаха», - написал он 19 февраля на своей странице в Facebook*.

Азербайджан не ограничивается уничтожением армянского культурного наследия, добавил Аванесов. «Азербайджан целенаправленно уничтожает исторические поселения армян, уничтожая армянский след в Арцахе», - подчеркнул он.

Аванесов рассказал, что ранее Азербайджан полностью уничтожил, в частности, село Каринтак Шушинского района, села Мохранес, Мариамадзор, Цамдзор Гадрутского района, а также снес жилые кварталы Степанакерта. Он призывает международное сообщество «немедленно отреагировать на эти преступные действия и предпринять конкретные действия в отношении Баку».

«Молчание международного сообщества только поощрит политику геноцида Азербайджана и поставит под угрозу безопасность и стабильность всего региона», - сказал Аванесов корреспонденту «Кавказского узла».

Доказательства уничтожения села в виде спутниковых снимков опубликовал на своей странице Х пользователь Арарат Петросян, сравнив спутниковые снимки 2019 года со снимками 2024 года. «Снесено около 90% армянских домов в селе Тагут», - сообщил Петросян.

Ранее 11 февраля офис омбудсмена по культурному наследию Армянского нагорья публиковал спутниковые снимки разрушенных сел Мариамадзор и Цамдзор со старинной церковью Святой Богородицы в Гадрутском районе. На сравнительных съемках, сделанных в этих селах в 2019-2020 годах и в 2024 году, видно, что все строения – дома, церкви, другие исторические памятники этих населенных пунктов, – разрушены. Также Офис омбудсмена по культурному наследию Армянского нагорья сообщил, что нанесены повреждения храму Цицернаванк в Кашатагском районе, и продолжаются разрушения административных и общественных зданий.

«Сотрудничающие с нами международные научные центры еженедельно фиксируют вандализм или разрушение как минимум двух памятников», - отметил Аванесов. 

Он напомнил, что “уничтожение культуры народа является составной частью геноцида” и карается в соответствии со всеми нормами и конвенциями международного права, но международное сообщество выбрало закрывать глаза на эти действия и оставлять их без реакции. 

Председатель епархиального совета Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви Лерник Ованнисян сообщил, что епархия фиксирует все случаи уничтожения сооружений в Карабахе азербайджанской стороной. 

«Но у нас нет информации, фиксируют ли эти факты этноцида соответствующие государственные органы Армении или соответствующие международные организации. Уничтожение армянского следа в Арцахе является очень важным вопросом для Азербайджана, его цель – сделать так, чтобы армянский народ не питал надежд об Арцахе, показать международному сообществу, что в Арцахе нет армянского следа.  Именно поэтому они уничтожают целые армянские поселения, поселения в тех местах, где было постоянное армянское население. Меняют  исторические названия мест,  строятся  мечети  на месте  армянских  христианских ценностей», - сказал Ованнисян.

Он подчеркнул, что армяне Карабаха «вправе требовать от международных организаций  с функциями сохранения культурного наследия хоть раз проявить волю и решимость остановить Азербайджан,  выполняя свою миссию», напомнив, что «уничтожение культурного наследия невозможно остановить призывами и заявлениями».

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Автор: Тигран Петросян, Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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