Пострадавшие в авиакатастрофе под Актау выписаны из клиник Баку

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Все пациенты, пострадавшие во время крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" под Актау, выписаны из больниц в Баку. Окончательный отчет о причинах катастрофы будет подготовлен к декабрю, сообщил Минтранс Казахстана.

Как писал "Кавказский узел", 4 февраля Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о катастрофе, указав, что самолет еще до падения получил повреждения, некоторые из них имеют правильную прямоугольную форму, а внутри обнаружены "неизвестные предметы". Азербайджанский Минтранс заявил, что самолет был поврежден в воздушном пространстве России в результате внешнего воздействия, а операция "Ковер" в аэропорту Грозного была объявлена уже после того, как лайнер получил повреждения. Казахстанская сторона в предварительном отчете о катастрофе рейса Баку - Грозный не привела однозначных выводов о причинах крушения, а Минтранс Азербайджана также чрезмерно деликатно прокомментировал отчет, указали аналитики.

25 декабря 2024 года около Актау на западе Казахстана упал самолет Embraer-190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL), летевший из Баку в Грозный. На борту было 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили лишь 29 человек. Нештатная ситуация на борту совпала с атакой беспилотников на Грозный, а следы повреждений на обшивке самолета могут указывать на взрыв внутри или снаружи, заявили российские эксперты. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный".

Последний из числа пострадавших в результате крушения пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) был выписан из Yeni Klinika, сообщило сегодня Oxu.Az со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями.

Состояние пациентки, поступившей в реанимационное отделение и перенесшей хирургическую операцию, признано удовлетворительным.

"При этом, учитывая необходимость медицинской реабилитации пациентки, было принято решение продолжить ее лечение в Центре медицинской реабилитации. Ранее двое других пациентов, переведенных из клиники Yeni Klinika в Центр медицинской реабилитации и проходивших там лечение, были выписаны домой на амбулаторное лечение в связи с удовлетворительным состоянием здоровья. Еще один человек, который некоторое время назад по собственному желанию был переведен в Балакенскую центральную районную больницу, сегодня также был выписан домой, - указано в сообщении.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев назвал сроки завершения расследования причин крушения самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL) под Актау в декабре 2024 года, сообщило сегодня казахстанское издание Tengrinews.kz. "Согласно требованиям и стандартам, рекомендуемым ИКАО, расследование длится 1 год. Соответственно, до декабря текущего года окончательный отчет по расследованию должен быть завершен", - сказал Ластаев на брифинге в правительстве.