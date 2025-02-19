Давление российских силовиков на Шкловера в полиции Еревана возмутило правозащитников

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Российские силовики беспрепятственно вошли в полицейский участок в Ереване и там оказали давление на гражданина России Романа Шкловера.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. В ночь на 22 октября Шкловер был освобожден.

Правоохранительным органам Армении следует пресечь незаконные действия сотрудников российских спецслужб и привлечь к ответственности тех, кто содействует им, заявил Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи.

Правозащитники, в частности, заявили о попытке склонить к сотрудничеству Романа Шкловера, находящемуся под юридической защитой правозащитной организации. "13 февраля Роману Шкловеру позвонили из линейного отделения полиции ереванского метрополитена, пригласив для дачи разъяснений. В полицейский участок его сопровождал адвокат правозащитной организации", - говорится в сообщении правозащитной организации, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В полиции Шкловеру сообщили, что против него в России возбуждено уголовное дело, но мера пресечения ему не избрана. "В ходе беседы в полицейский участок ворвались российские силовики, предположительно сотрудники ФСБ. В присутствии армянских полицейских они попытались убедить Шкловера добровольно поехать с ними и сдаться России, обещая, что «с ним все будет в порядке». Адвокат Шкловера пресек незаконное действие российских силовиков, а сам Шкловер отказался сотрудничать с сотрудниками ФСБ", - отмечается в заявлении.

Получается, что российские силовики имеют свободный доступ в полицейские участки Армении

Правозащитники раскритиковали ситуацию со свободным доступом сотрудников российских спецслужб в полицейские участки Армении. «Получается, что российские силовики имеют свободный доступ в полицейские участки Армении, беспрепятственно встречаются с гражданами России, убеждая их добровольно сдаться властям России. Мы требуем от правоохранительных органов Армении принять незамедлительные меры не только по пресечению незаконных действий сотрудников российских спецслужб, но и по привлечению к ответственности лиц, содействующих им», - сказано в сообщении.

По данным правозащитников, это не первый случай преследования российскими силовиками сограждан, получивших убежище в Армении. «Российские граждане, скрывающиеся от политического преследования, замечали возле места проживания людей в российской военной форме, которые открыто следили за ними и интересовались, кто проживает в их квартирах. Мы выяснили, что российские силовики в военной форме использовали незарегистрированный легковой автомобиль с армянскими номерами, предназначенный исключительно для проведения оперативно-разыскных мероприятий», - отмечено в заявлении.

Напомним, Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, указали в марте 2024 года опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники. В этих странах высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, пояснили они.

В Армении силовики неоднократно задерживали граждан России, объявленных на родине в розыск по политическим делам. Так, в июле 2024 года задержали педагога из Подмосковья Наталью Таранушенко, объявленную в розыск по уголовному делу о фейках про армию. Позже ее отпустили под обязательство о явке.

Опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники указали на риск внесудебной экстрадиции людей, к которым у Кремля есть особый интерес.

Соглашение о правовой помощи России не соответствует международным обязательствам Армении и должно быть признано антиконституционным, заявили правозащитник Артур Сакунц и адвокат Ани Чатинян.

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