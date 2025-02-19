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13:59, 19 февраля 2025

37 азербайджанских семей вернулись в Джебраил

Возвращение азербайджанских семей в Джебраил. Фото: APA https://ru.apa.az/social/v-dzabrail-pribyla-ocerednaya-gruppa-pereselencev-foto-obnovleno-603006

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Джебраил вернулись 212 человек из числа тех, кто покинул город во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", на 18 января в Джебраил (армянское название - Джракан) всего вернулись 1107 жителей, покинувших город во время карабахского конфликта.

Джебраильский район перешел под контроль Азербайджана по итогам карабахской войны 2020 года, как и шесть других районов. После этого было начато возвращение азербайджанских переселенцев на эти территории и строительство там жилой инфраструктуры. Взгляд с трех сторон на карабахский вопрос дают авторы блогов на "Кавказском узле" "Ветер с Апшерона" (Азербайджан), "Нагорные повороты. Карабах" (Нагорный Карабах) и "Политическая география Южного Кавказа" (Армения).

В Джебраил отправилась очередная группа жителей, покинувших город во время карабахского конфликта. Семьи, ранее временно расселенные в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных районах Азербайджана, сегодня выехали в Джебраил из Гарадагского района Баку. Всего отправились 37 семей общим числом 212 человек, пишет Media.az.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая вернувшиеся семьи, проживает около 30 тысяч человек. Среди них - те, кто работает над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных госучреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики, сообщило агентство.

Напомним, 10 ноября 2023 года власти Азербайджана заявили, что в Карабах до 2026 года планируется переселить 140 тысяч человек.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности после возвращения в Карабах, в частности, они указали на нехватку рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Всего лишь обеспечить жильем вернувшихся в свои города вынужденных переселенцев недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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