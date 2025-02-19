Волонтеры столкнулись с трудностями после пожара в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Большая часть присланной гуманитарной помощи сгорела во время пожара в Анапе, волонтеры столкнулись с проблемой приготовления пищи и отсутствием нового помещения для штаба.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля возник пожар в здании ресторана и пансионата в станице Благовещенской, огонь перекинулся на волонтерский штаб. Волонтерам, участвующим в уборке мазута и спасении птиц, удалось спасти от огня часть вещей и гуманитарной помощи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

При пожаре никто из волонтеров не пострадал, а причины пожара еще выясняют, рассказала 18 февраля корреспонденту "Кавказского узла" представитель штаба волонтерского движения Гоар Аванесова, которая была очевидцем пожара.

"Возгорание началось не со штаба, а с соседнего здания. Пожар территориально произошел на Бугазской косе. Это стало трагедией для волонтеров... К счастью, обошлось без человеческих жертв. Потери только гуманитарные и моральные. Происходило все быстро: сначала волонтеры обратили внимание на дым, идущий со стороны здания ресторана "Соль". Потом они увидели огонь и экстренно стали выносить из своего штаба оборудование и гуманитарку. Приехавшие на тушение огня машины противопожарных служб из Анапы, а уже потом Абрау, Новороссийска, Ахтанизовской, Геленджика и других районов тушили пожар с шести до половины десятого вечера", - сказала она.

По ее словам, этом штабе базировались около 50 волонтеров. "Для них и место расположения штаба, и сам штаб был очень важным объектом, потому что он был прямо при въезде на косу, где они и работали. Теперь они в глубине [побережья]... Сейчас сделали себе надувную палатку, где дежурят круглосуточно 2-3 человека. Утром приходят остальные волонтеры. И к ним присоединились еще все, кто в округе работал или приходил поодиночке", - рассказала Гоар Аванесова.

Всё, что уцелело, перевозится на новую точку в районе «Рыбхоза»

Большая часть склада с гуманитарной помощи сгорела, констатировала она. "Сегодня с утра команда «Шлагбаума» (название сгоревшего штаба. – Прим. "Кавказского узла") и присоединившиеся к ним добровольцы разбирали завалы после пожара. Идет учет остатков былой гуманитарной помощи. Всё, что уцелело, перевозится на новую точку в районе «Рыбхоза» на Бугазской косе. Что изменилось в жизни волонтеров этого штаба? К примеру, самостоятельной кухни у здешних волонтеров теперь нет и, скорее всего, не будет. Ребятам на подмогу пришла полевая кухня «Миндаль», подключилась администрация города и края, а также неравнодушные люди. Ведь питание для работающих волонтеров играет большую роль», - сказала она.

Волонтер Елизавета сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что продуктов поступает много, и волонтеры на кухне готовят из них еду, но возникла проблема с питанием волонтеров-вегетарианцев.

Многие волонтеры, с которыми пообщался корреспондент "Кавказского узла", отказались назвать свои имена и сообщить, откуда они приехали. Некоторые на условиях анонимности рассказали, что имеют недвижимость в Анапе, а сами живут в Москве или в Санкт-Петербурге.

Так, женщина-волонтер из Москвы сообщила, что владеет недвижимостью в Сочи и Анапе и курсирует между этими двумя курортными городами. По словам женщины, она работала на отмыве птиц, пока штаб не закрыли.

Люди разъехались после новогодних каникул по домам

По ее оценке, число приезжих волонтеров сократилось в разы после нового года. "Люди разъехались после новогодних каникул по домам. Кому в школу, кому в институт, кому на работу. […] Ездила недавно в Сочи. Там также полно птиц с мазутом, и местные экологи, орнитологи и волонтеры их там тоже моют и лечат", - сказала предприниматель.

Волонтер Ольга подтвердила, что волонтеров в Анапе стало "в разы меньше". Она сказала корреспонденту "Кавказского узла", что возмущена невысокой суммой штрафа владельцам потерпевших крушение судов. «Значит, мы с лопатами должны за свой счет гробить свое здоровье и убирать последствия их аварии, а они отделались за содеянное легким испугом? Где же социальная справедливость?» - сказала она.

Арбитражный суд Кубани привлек к административной ответственности компании "Кама шиппинг" и "Волгатранснефть", владеющие танкерами за нарушение технических регламентов. "Кама шиппинг" назначен штраф в 30 тысяч рублей, "Волгатранснефть" - по 300 тысяч рублей за каждый из двух танкеров.

18 февраля состоялась встреча активистов с чиновниками, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель ТОС «Маяк1» Елена Лейтан, которая общается и с волонтерами и благотворителями, а так же с чиновниками в рамках этого ЧС.

"С настойчивой инициативы граждан только сейчас начинается какой-то разговор об общей координации жителей, волонтеров и госорганов. […] Выводы наша общественность после контакта с чиновникам оформила в рекомендациях: надо продолжать занимать активную позицию, добиваться организации совместных оперативных совещаний и выходить на общественный ежедневный контроль реализации плана очистки, продвигать методы очистки пляжа и создавать свои независимые СМИ (каналы, группы и так далее). Необходимо начать транслировать ситуацию, как она есть, а не как чиновники хотят, чтобы её видели", - рассказала Елена Лейтан, добавив, что все средства защиты волонтеры получают от предпринимателей-благотворителей в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.