Штаб волонтеров в станице Благовещенской пострадал от пожара

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Пожар в здании ресторана и пансионата в станице Благовещенской перекинулся на волонтерский штаб. По предварительным данным, пострадавших нет. Волонтерам удалось спасти часть гуманитарной помощи.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры убирают мазут с пляжей Анапы и Темрюкского района, пострадавших от разлива мазута, и занимаются спасением птиц.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В станице Благовещенской огнем охвачено 1 000 квадратов зданий пансионата: горят корпус для проживания и общепит. Эвакуированы 26 человек. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщило сегодня МЧС Краснодарского края.

Позже ведомство уточнило, что площадь поджара достигла 1400 метров.

В Анапе горит штаб «Шлагбаум», где собирались волонтёры, очищавшие пляж от мазута. Пожар охватил корпус для проживания и столовую. Часть гуманитарной помощи удалось спасти, сообщил сегодня эколог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале.

Изначально горел не сам штаб волонтеров «Шлагбаум». Огонь распространился в помещениях находящегося рядом ресторана «Соль» и здания пансионата «Зенит».

Однако в дальнейшем пламя перекинулось и на волонтерский штаб, который находился на прилегающей территории, это угловое строение, сообщил оперштаб. Часть вещей волонтеров хранилась на территории «Зенита», что-то удалось вынести, но существенная часть пострадала от огня. Среди волонтеров пострадавших по предварительным данным нет, указано в сообщении.

Неосторожное обращение с огнем, предварительно, могло стать причиной пожара в пансионате под Анапой, сообщило ТАСС со ссылкой на прокуратуру Кубани.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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