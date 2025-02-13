Оштрафованы владельцы потерпевших крушение под Анапой танкеров с мазутом

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Арбитражный суд Краснодарского края назначил штраф в 630 тысяч рублей суммарно за нарушение технических параметров владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", после крушения которых в Керченском проливе произошла утечка мазута.

Как писал "Кавказский узел", к 10 февраля специалисты завершили демонтаж верхней части кормы танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у краснодарского побережья после крушения в Черном море.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к административной ответственности компании "Кама шиппинг" и "Волгатранснефть", которые являются судовладельцами потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" соответственно, за нарушение технических регламентов танкерами этих компаний. "Кама шиппинг" назначен штраф в размере 30 тыс. рублей, "Волгатранснефть" - по 300 тыс. рублей за каждый из двух танкеров, сообщило сегодня ТАСС.

Крушение "Волгонефть-239" произошло из-за ветроволновой нагрузки на корпус, заявила в суде Ольга Паутова, представляющая интересы компании "Волгатранснефть", сообщила телекомпания "Кубань 24".

"Волгатранснефть" оспорит решение суда о привлечении к административной ответственности за нарушение требований технического регламента, сообщила Паутова по результатам судебного заседания.

"Мы все-таки будем пытаться доказывать отсутствие вины общества во вменяемом правонарушении, поскольку законом предусмотрено, что вина предполагает, что судовладелец имел возможность выполнить требования закона, но не выполнил их. Мы же ссылались в суде на то, что у нас не было возможности выполнить данные требования закона", - процитировало ее РИА "Новости".

Напомним, ранее власти заявили, что пляжи Анапы и Темрюкского района будут очищены от мазута и восстановлены к летнему сезону 2026 года. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи отметили, что море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут на пляжи Анапы, создавая антисанитарию, а купающиеся будут видеть на воде радужную пленку.

Специалисты заявили, что после разлива мазута в Керченском проливе восстановление биосистемы Черного моря займет до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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