Мать Труфанова рассказала о его состоянии после освобождения

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После похищения в Израиле ростовчанину Александру Труфанову прострелили ноги, но сейчас он может стоять и передвигаться.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля боевики в секторе Газа освободили ростовчанина Александра Труфанова, который находился в заложниках с начала обострения палестино-израильского конфликта.

В январе стало известно, что ростовчанин Александр Труфанов получил ранение в плену у "Хамаса". Тогда же была достигнута договоренность о его возвращении из плена в течение месяца.

Боевики прострелили Александру Труфанову обе ноги во время похищения 7 октября 2023 года, рассказала его мать Елена Труфанова.

"Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить", - цитирует мать освобожденного заложника РИА "Новости".

Александр Труфанов был освобожден вместе еще с двумя израильскими заложниками. Он находился в плену почти 500 дней. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших, пишет агентство.

Напомним, в октябре 2023 года бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти, переехавшая к дочери в Израиль несколько лет назад, вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамаса" на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В конце ноября того же года боевики освободили 73-летнюю Ирину Татти, ее дочь Елену Труфанову и невесту Александра Труфанова – израильтянку Сапир Коэн. 28-летний внук Татти Александр Труфанов остался в заложниках.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Материалы о поддержке палестинцев в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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