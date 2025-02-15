Ростовчанин Труфанов освобожден в секторе Газа

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Боевики в секторе Газа освободили ростовчанина Александра Труфанова, который находился в заложниках с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что Александр Труфанов попал в список на обмен. 21 января посол России в Израиле сообщил, что, согласно достигнутой договоренности, Труфанова должны освободить в течение 3-4 недель.

В октябре 2023 года бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти, переехавшая к дочери в Израиль несколько лет назад, вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамаса" на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В конце ноября того же года боевики освободили 73-летнюю Ирину Татти, ее дочь Елену Труфанову и невесту Александра Труфанова – израильтянку Сапир Коэн. 28-летний внук Татти Александр Труфанов остался в заложниках.

Трое заложников, в том числе Александр Труфанов, переданы Международному комитету Красного Креста (МККК) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Их посадили в автомобили МККК и вывезли в сторону Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что их передали израильским военным, сообщает сегодня РИА Новости.

14 февраля движение "Хамас" сообщило, что, помимо Труфанова, 15 февраля будут освобождены два заложника, один из которых гражданин США, пишет агентство.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Материалы о поддержке палестинцев в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

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