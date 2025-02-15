RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:00, 15 февраля 2025

Ростовчанин Труфанов освобожден в секторе Газа

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Боевики в секторе Газа освободили ростовчанина Александра Труфанова, который находился в заложниках с начала обострения палестино-израильского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", 20 января стало известно, что Александр Труфанов попал в список на обмен. 21 января посол России в Израиле сообщил, что, согласно достигнутой договоренности, Труфанова должны освободить в течение 3-4 недель.

В октябре 2023 года бывшая врач-фтизиатр из Ростова-на-Дону Ирина Татти, переехавшая к дочери в Израиль несколько лет назад, вместе с родными была захвачена в плен боевиками "Хамаса" на фоне обострения палестино-израильского конфликта. В конце ноября того же года боевики освободили 73-летнюю Ирину Татти, ее дочь Елену Труфанову и невесту Александра Труфанова – израильтянку Сапир Коэн. 28-летний внук Татти Александр Труфанов остался в заложниках.

Трое заложников, в том числе Александр Труфанов, переданы Международному комитету Красного Креста (МККК) в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Их посадили в автомобили МККК и вывезли в сторону Израиля. Израильская армия (ЦАХАЛ) подтвердила, что их передали израильским военным, сообщает сегодня РИА Новости.

14 февраля движение "Хамас" сообщило, что, помимо Труфанова, 15 февраля будут освобождены два заложника, один из которых гражданин США, пишет агентство.

Напомним, боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Материалы о поддержке палестинцев в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ за Палестину".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
11:17, 15 февраля 2025
Очередь из более тысячи автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"
09:57, 15 февраля 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты в военной операции
08:07, 15 февраля 2025
Избирательные участки начали работу в Абхазии
07:18, 15 февраля 2025
Ростовская область подверглась атаке дронов
14:34, 14 февраля 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:59, 14 февраля 2025
3
 "Мемориал"* запустил телеграм-бот для помощи жителям СКФО
Все события дня
Новости
Сбитый беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
09:03, 15 февраля 2025
Жилой дом поврежден в Ростове-на-Дону в результате атаки дронов
БПЛА, фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана.
07:18, 15 февраля 2025
Ростовская область подверглась атаке дронов
05:23, 15 февраля 2025
Жительница Ростова-на-Дону осуждена за госизмену
03:28, 15 февраля 2025
Военные аналитики оценили покупку системы "Купол" предпринимателями из Азова
Спецоперация на Украине. Скриншот видео https://function.mil.ru
15:02, 14 февраля 2025
Власти признали убитыми на Украине 5850 бойцов с юга России
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Избирательный участок. Скриншот https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/13906-vybory-prezidenta-abkhazii-projdut-15-fevralya Досрочные выборы президента Абхазии

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Кадр видеообращения участника СВО Мевлана Магомедова. 13 февраля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/02/13/145820.html
14 февраля 2025, 19:41
Обращение военного привлекло внимание Меликова к смерти роженицы

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/66432/
14 февраля 2025, 16:29
Мзия Амаглобели оставлена под стражей

Рубен Варданян. Фото: https://russia-armenia.info/node/97480
14 февраля 2025, 15:52
Варданян отказался от госзащитника

Избирательный участок. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи программы Copilot
14 февраля 2025, 11:20
Избиратели в Абхазии пожаловались на фейковые приглашения к опросам

Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Жители Воскресенского против превращения их земли в токсичную свалку
Показать больше