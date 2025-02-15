Военные аналитики оценили покупку системы "Купол" предпринимателями из Азова

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Предприниматели из Азова были вынуждены приобрести за собственные средства систему защиты от воздушных атак "Купол", не дождавшись помощи от государства в условиях нехватки систем ПВО.

В городе Азов Ростовской области частные крупные предприятия объединились, собрали около 30 миллионов рублей и купили систему защиты от дронов «Купол». Система уже несколько месяцев работает и защищает эти предприятия, рассказал 14 февраля корреспонденту "Кавказского узла" общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области Игорь Симаков.

«Идея возникла у совета директоров города Азов после того, как одно из крупных предприятий пострадало из-за атаки дрона 6 июня 2024 года. Они начали искать варианты [...] Оказалось, что похожий опыт был у нефтяных компаний в других городах страны. Связались с заводом-производителем, посоветовались с военным, отставными военными, властями города, и начали собирать деньги – около 30 млн рублей. В итоге было куплено необходимое оборудование и установлено, где надо», - рассказал он.

На отчетном собрании было сказано, что система уже отбила две атаки дронов противника

По его словам, система уже показала свою эффективность. «На отчетном собрании было сказано, что система уже отбила две атаки дронов противника. И по оценкам экспертов, с точки зрения экономики, потраченные деньги уже окупились, потому что потенциальный ущерб мог быть гораздо больше потраченных денег. Уже несколько месяцев система работает», - сообщил он.

Местные власти дали согласие, но не принимали участия в осуществлении этой инициативы. «Власти ни организационно, ни финансово не участвовали. Они ограничены бюджетным кодексом и вот так выделить деньги на покупку этих систем было практически невозможно. Крупный бизнес не надеется, что власти как-то компенсируют эти затраты. Но поскольку эти системы нуждаются в постоянном обслуживании, было бы хорошо, если власти возьмут на себя эти расходы», - указал он.

Покупку системы "Купол" прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" военные эксперты Александр Храмчихин и Василий Дандыкин.

Покупка "Купола" является результатом нехватки систем ПВО, считает Александр Храмчихин.

Они молодцы, что объединились, собрали деньги и купили эту отечественную систему подавления дронов для своих нужд

«Покупать огневые средства ПВО частные лица права не имеют. Если чисто система радиоэлектронной борьбы, то частники могут себе позволить купить ее и использовать. Претензий к этим людям нет, они молодцы, что объединились, собрали деньги и купили эту отечественную систему подавления дронов для своих нужд. Она не огневая, поражать дроны не умеет, она лишь глушит дроны, вводит их в заблуждение так, чтобы они не могли поражать цели. Это результат нехватки систем ПВО. Люди своими силами вынуждены закрывать то, что не обеспечило государство», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Претензии, по его мнению, в этой ситуации есть к государству. «Претензии есть к государству, потому что оно не способно обеспечить системами ПВО всю свою территорию. Это задача вооруженных сил. Прекрасно было понятно и известно, что систем ПВО у нас недостаточно для всей страны. Я об этом писал много-много лет и в ходе боевых действий это подтвердилось. То есть эти предприятия в Азове должны были быть под защитой государства», - отметил он.

Василий Дандыкин также отмечает, что к такой ситуации привело отсутствие необходимого количества систем ПВО.

«Да, есть нехватка ПВО, поэтому частный бизнес взял инициативу в свои руки и решил вопрос. В данной ситуации, когда государство в сложной ситуации, частный бизнес должен помогать ему и взять на себя решение каких-то задач. Конечно, хотелось бы, чтобы государство решило все эти вопросы, но не всегда бывает так, как мы хотим. Поэтому тут можно только похвалить этих предпринимателей», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, система "Купол" - недавняя разработка российских специалистов. «Это система подавления беспилотных летательных аппаратов с помощью искусственного интеллекта. Система работает следующим образом. Идет круглосуточная радиоэлектронная разведка и при получении сигнала о полете дронов система через радиоэлектронную станцию подавляет летательный аппарат. Она также может задать такую траекторию полета, чтобы дрон упал не на здания, а где-нибудь на окраине города. Она относительно недавно разработана. Ее могут использовать не только военные», - рассказал он.

Представитель одного из предприятий, принявших участие в реализации инициативы по покупке системы "Купол", рассказал, что для этого не нужно разрешение военных.

«Система, которая продается частникам, не имеет ударной составляющей. Это не система поражения. Она, грубо говоря, глушит дрон и не дает поражать цели. Поэтому для ее покупки и установки не требуется разрешение Минобороны. Она уже показала, что может эффективно защищать свои объекты. Мы очень довольны приобретением», - сказал бизнесмен на правах анонимности корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Азов может стать примером для других городов. «До нас эту систему уже применяли. Мы не стали первопроходцами. Но мы стали первыми, кто объединил десятки предприятий и общими усилиями нашел решение важной проблемы. Азов может стать примером для других российских городов, где есть предприятия, которые нуждаются в дополнительной защите», - отметил он.

На встрече с врио губернатора Ростовской области Игорь Симаков 4 февраля сообщил, что только в Азове ущерб одного из предприятий после атаки составил 794 миллиона рублей, второго - 17 миллионов рублей, причем последняя компания смогла получить деньги, так как страховала свои риски от террористической атаки, пишет Donnews.ru.

Последнее сообщение о серьезных последствиях атаки беспилотников на Азов было 18 июня 2024 года, когда произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами, которое удалось потушить лишь 21 июня.

Аналогичные инциденты происходили позднее в других городах Ростовской области. Так, 19 декабря 2024 года произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов. Ранее, 29 ноября после атаки беспилотников возник пожар на нефтебазе в Каменском районе, а 21 ноября в Константиновском районе из-за падения беспилотника загорелся промышленный объект.

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