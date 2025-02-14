Житель Тбилиси оштрафован за присутствие на проезжей части во время митинга

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Суд признал жителя Тбилиси Ираклия Кахидзе виновным в перекрытии проспекта Руставели и обязал выплатить штраф. Судья проигнорировала доводы защиты о том, что Кахидзе не принимал участия в митинге, не перекрывал дорогу, а лишь несколько минут стоял на проезжей части.

Как писал "Кавказский узел", на фоне акций протеста в Грузии продолжаются судебные процессы по делам участников митингов. Так, 9 февраля Георгий Мумладзе и Николоз Нарсия были оштрафованы на 5000 лари (около 1800 долларов) за участие в перекрытии проспекта Руставели во время акции протеста около здания парламента. На такую же сумму оштрафованы оперный певец Паата Бурчуладзе и певица Нино Катамадзе.

6 февраля парламент Грузии принял поправки в Административно-процессуальный кодекс, которые предусматривают ужесточение наказаний за правонарушения, совершенные во время акций протеста.

Судья Тбилисского городского суда Лела Цагареишвили сочла, что житель Тбилиси Ираклий Кахидзе перекрыл движение автотранспорта по проспекту Руставели, несмотря на то, что полиция перекрыла движение за час до того, как там появился обвиняемый, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

"Я не участвовал в митинге, просто шел по своим делам, когда решил перейти дорогу в районе церкви Кашвети", - рассказал на суде Ираклий Кахидзе.

По его словам, он шел по своим делам 9 января 2025 года, и появился на проспекте Руставели ровно в 20:58, и время он заметил именно потому, что звонил в это время по телефону. "Я вышел на с тротуара на проезжую часть, поскольку там не было никакого движения и было поменьше людей, подождал три минуты своего друга, мы встретились и пошли дальше", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ираклий Кахадзе.

По его словам, никто не требовал от него освободить проезжую часть, задержан он тоже не был. "О возбуждении административного дела мне сообщили, прислав по почте обвинения и компакт-диск со съемкой происходившего. До этого я и понятия не имел, что против меня возбуждено административное дело", - сказал Кахадзе.

В тот же день, 23 января 2025 года, когда ему пришло уведомление с требованием явиться в суд, Ираклий позвонил на горячую линию правозащитных организаций, защищающих людей, против которых возбуждены дела за участие в митингах, его стала защищать НПО "Приоритет прав человека".

Адвокат НПО Дито Нозаидзе перед судом заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в действиях Кахадзе вообще нет состава нарушения. "Даже если бы он был участником митинга, то на проезжую часть он вышел уже после того, как проспект Руставели был перекрыт. Чисто логически, одна и та же улица не может быть перекрыта дважды в течение одного митинга. Так что он ничего не нарушал", - сказал адвокат.

Представитель МВД на процессе ходатайствовал о том, чтобы приобщить к делу видеозапись того, как Ираклий Кахадзе вышел на проезжую часть. Во время просмотра в зале суда адвокат указал, что на записи видно, как рядом с церковью Кашвети и на противоположной стороне улицы стоят патрульные автомобили, но полицейские при этом никак не препятствуют перемещению людей и не делают никаких предупреждений. Кроме того, он отметил, что патрульные полицейские проводили опознание по видеозаписям людей, который принимали участие в митингах. "Установление по видеозаписям личностей тех, кто перекрывал дорогу, не является уже функцией патрульной службы. Ее функция - предотвращать правонарушение, следить за безопасностью. Если действия Кахадзе не угрожали безопасности водителей, если он не препятствовал движению какого-либо транспорта, то у патрульной полиции не было никаких оснований проводить против него какие-либо действия", - заявил Нозаидзе в суде.

Судья Лела Цагареишвили согласилась с тем, что Кахадзе вышел на дорогу уже после того, как был перекрыт проспект Руставели, а также, то что он не принимал участие в митинге, но сочла его действия нарушением. "С процессуальной точки зрения не имеет значение, принимали вы участие в митинге или нет. Вы вышли на проезжую часть, следовательно ваши действия квалифицируются как перекрытие автодороги. Суд выносит решение о наложении штрафа в пять тысяч лари". заявила Лела Цагареишвили, зачитывая решение.

Адвокат Дито Нозаидзе заявил, что намерен добиваться пересмотра дела в апелляционном суде. "Таких дел очень много. Суды штрафуют не только тех, кто участвовал в митингах, но и тех, кто просто оказался рядом. В данном деле невиновность человека просто очевидна" - сказал он.

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз.

После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев. Активисты требуют новых выборов и освобождения политзаключенных - оппозиционеров, арестованных в связи с участием в демонстрациях.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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