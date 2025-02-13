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13:45, 13 февраля 2025

Астраханцы потребовали от властей решить проблему с вандализмом

Поврежденная автобусная остановка в Астрахани. 12 февраля 2025 г. Скриншот видео Punkt-a.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Горожане в соцсети призвали чиновников установить камеры после очередной выходки вандалов.

Как информировал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно жаловались на нерешенную проблему с вандализмом. Так, 31 августа 2024 года стало известно, что Вандалы повредили инсталляцию на площади Ветеранов в Знаменске, местные жители потребовали наказать виновных, а также установить в городе камеры видеонаблюдения. В ноябре 2024 года в Астрахани вандалы повредили фонтан в Парке знаний.

В Астрахани неизвестные повредили автобусную остановку, которая была построена не так давно, сообщил 12 февраля Punkt-a.info. Издание опубликовало ролик, на кадрах которого показана автобусная остановка с разбитым остеклением. В публикации приведены слова местной жительницы, которая рассказала, что полицейские зафиксировали случай вандализма. "Это вчера случилось, приезжала полиция, работают", – сказала астраханка.

Пост о том, что вандалы разбили в Астрахани автобусную остановку на улице Бориса Алексеева, 12 февраля разместил в соцсети "ВКонтакте" паблик "YouAst | Астрахань", на который подписано около 16 тысяч пользователей. На 12.30 мск 13 февраля эта публикация набрала 15 отметок с реакцией пользователей и 31 комментарий.

"Людям делают добро, а потом <…> это ломают", – написал Антон Чеботарёв.

"Камеры решат проблему вандализма", – считает Рафаэль Элек.

"Скоро все такие остановки будут разбиты. На Казачьем такой парк красивый сделали, но фонари все разбиты. И остановки также разобьют", – отметила Светлана Пет.

"Был дождь. Я стоял на этой новой остановке на улице Островского, со стороны МЧС. Крыша остановки на стыке изнутри лила ручьем. А если бы там табло ещё было подключено? Так и людей ударить может током. А если предположить, что сделали такие остановки, чтобы нужно было их часто ремонтировать? Ведь это бесконечный ремонт – бесконечный доход", – заявил Роман Павлов.

"У меня одного такое сомнение, что "кто делал – тот и ломает"? Отсутствие видеокамер", – отметил Самат Уразалиев.

"Везде есть камеры, раз не поймали, значит кому-то это надо", – считает Владимир Харх.

Напомним, 24 марта 2024 года стало известно, что вандалы разгромили в Астрахани туристический указатель, а 27 января 2024 года в Ахтубинске в парке "Летный" вандалы сломали качели, лавочки и повредили урны.

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Автор: "Кавказский узел"

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