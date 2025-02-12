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23:05, 12 февраля 2025

Водолазы собрали 500 мешков мазута на дне моря у Витязево

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала работ у пирса в Витязево водолазами собрано более 500 мешков мазута, за сегодня удалось собрать 42 мешка.

Как писал "Кавказский узел",  к 10 февраля на дне Черного моря у пирса в Витязево водолазами собраны более 380 мешков с мазутом, отчитался оперштаб Краснодарского края.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Водолазы МЧС России продолжают собирать нефтепродукты под пирсом в селе Витязево, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

12 февраля группа специалистов совершила 11 парных спусков. Собрали 42 мешка с мазутом. Водолазы работают на глубине 8 метров, там собирают в мешки осевший на дне мазут. В воде за одну смену проводят около часа. Всего с начала работ собрали и вывезли на утилизацию более 500 мешков с нефтепродуктами, говорится в сообщении.

Водолаз спасатель МЧС Дмитрий Бочаров рассказал, что в хорошую погоду особых трудностей при сборе мазута не возникает. «Помимо глубины, сложность заключается в высокой вязкости мазута, который сильно липнет к рукам. Однако в целом особых затруднений процесс не вызывает. Тем более в хорошую погоду, когда нет волнения", привела сегодня его слова администрация Краснодарского края.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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