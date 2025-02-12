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04:09, 12 февраля 2025

Коллегия судей разрешила возбудить дело против судьи из Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Высшая квалификационная коллегия судей дала разрешение возбудить уголовное дело против бывшего судьи Алихана Ярыжева, который, как считает следствие, вынес чрезмерно мягкий приговор жителю Ингушетии, причастному к теракту в "Крокус сити холле"

Как информировал "Кавказский узел", бывший председатель Магасского районного суда Ингушетии Магомед Аушев и бывший судья Верховного суда Ингушетии Сергей Бойчук были задержаны в марте прошлого года. По версии следствия, они получили взятку от предпринимателя Адама Картоева и вынесли ряд решений в пользу членов боевого крыла баталхаджинцев. Судебный статус Аушева и Бойчука был прекращен. Также был задержан и Адам Картоев.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрела представление главы Следкома России Александра Бастрыкина о разрешении возбудить уголовное дело против судьи Назрановского районного суда Ингушетии Алихана Ярыжева. Согласие было дано, пишет 11 февраля "Интерфакс".

Ярыжев подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 305 УК РФ (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта). По данным следствия, судья необоснованно вынес чрезмерно мягкий приговор жителю Ингушетии Картоеву, который обвинялся в связях с террористами. Осужденный помогал купить оружие одному из организаторов теракта в "Крокус сити холле", при обыске у него были найдены гранатомет, граната и пистолет Макарова. Следствие считает, что избежать реального срока обвиняемому удалось по просьбе отца - предпринимателя Адама Картоева.

22 марта 2024 года вооруженные люди ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске, открыли стрельбу и совершили поджог. По официальным данным, при теракте погибли 145 человек, ФСБ квалифицировала случившееся как теракт. По подозрению в причастности к теракту были арестованы 11 человек. Теракт в Красногорске стал крупнейшим за 30 лет в московском регионе.

В 2022 году Картоев-младший был приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой наказания, что позволило ему избежать реального заключения. Следствие считает, что такое решение было вынесено после нескольких звонков бывшего председателя Магасского районного суда Ингушетии Магомеда Аушева, сообщает ТАСС.

На заседании ВККС Ярыжев заявил, что не жалеет о вынесении мягкого приговора. "Я бы и сегодня вынес аналогичное решение", - заявил он.

5 ноября 2024 года стало известно о появлении баталхаджинцев (боевое крыло вирда внесено в список террористических организаций) в деле о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" – Хусейн Медов и Джабраил Аушев были арестованы по обвинению в незаконном обороте оружия и взрывчатки. Следствие связывает их с признанным террористическим боевым крылом ингушского вирда баталхаджинцев. 4 декабря в Ингушетии были задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в пособничестве теракту в "Крокус сити холле".

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Автор: "Кавказский узел"

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