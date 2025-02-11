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23:02, 11 февраля 2025

Ростовчане пожаловались на проволочки с заменой окон после атаки дронов

Замена стекол в пострадавших домах. Стоп-кадр видео из Telegram-канала администрации Первомайского района от 11.02.25, https://t.me/PervAdministration/8333.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Процесс замены окон в домах пострадавших из-за атаки дронов на Ростов-на-Дону идет медленно, многим пришлось самостоятельно затянуть выбитые окна пленкой, рассказали местные жители. По их словам, власти только собирают заявления на материальную помощь, но неизвестно, когда она будет предоставлена.

Как писал "Кавказский узел",  в ночь на 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На этой территории введен режим ЧС. В тот же день власти отчитались о необходимости заменить 216 окон в 76 квартирах. К 10 февраля властям поступило 24 заявления от жителей Ростова-на-Дону, претендующих на компенсации ущерба их квартирам от атаки беспилотников.

Принято решение выделить из резервного фонда администрации Ростова-на-Дону деньги для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим, сообщил 8 февраля и. о. мэра Александр Скрябин.

Жители ростовских домов, пострадавших из-за атаки дронов, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в ночь атаки не было сигнала воздушной тревоги.

"Сигнала не было. Все это уже признали. Нас это застало врасплох. А теперь представьте ситуацию, когда звучит сигнал тревоги, мы просыпаемся, покидаем дом и в безопасности стоим и наблюдаем за тем, что происходит, а не просыпаемся из-за взрыва. Вы представляете, как это скажется потом на нашей психике. Там же столько детей, теперь они будут бояться каждого хлопка", - рассказала Наталья, жительница одного из пострадавших дома на улице Вильнюсская.  

По ее словам, власти обещали пострадавшим единовременную выплату.

"Вчера пришли, заменили окна около 20 квартир. Позавчера приходили, осматривали, как сказали нам, составляют список пострадавших квартир, чтобы провести ремонтные работы. Сегодня весь день на работе, не знаю, что там происходит. Но узнала, что жильцы сами должны пойти в администрацию Первомайского района, подать документы для получения материальной помощи. А я не знаю, как найти время, график мой очень плотный", - пожаловалась женщина.

После подачи документов сотрудники администрации посещают пострадавшие квартиры и делают замеры оконных рам и стекол.  

 "Всем жильцам, которые хотят получить помощь, нужно в пункте приема  администрации подать документы и ждать сотрудников. Работы по замене окон продолжаются. По единовременным выплатам решение будет принято в ближайшее время", - сказал «Кавказскому узлу» сотрудник администрации Первомайского района.

По его словам, около 30 жильцов уже подали заявления. "Вчера было 24 заявления, сегодня около 30. Но будет больше, просто не все знают и не все могут к нам попасть из-за занятости", - сообщил он.

Житель одного из пострадавших домом Роман Шматов рассказал, что жильцы сами затянули пленками выбитые окна квартир.

"Не стали дожидаться сотрудников службы ЖКХ, сами это сделали, потому что надо было срочно закрыть все проемы. Не знаю, как в других квартирах, но в моей я все сделал сам. Обещают, что окна уже поставят они, ждем. В некоторых квартирах работы уже завершены", - сообщил он.

Дом наш старый, из-за одного попадания может рухнуть все здание. Мы боимся, нет ощущения безопасности

По его словам, пока нет ощущения безопасности, чтобы спокойно жить в своей квартире.

"Дом наш старый, из-за одного попадания может рухнуть все здание. Мы боимся, нет ощущения безопасности. Поэтому дочка с пока у бабушки с дедушкой, жена тоже с ними. Посмотрим, что будет дальше. Сигнала воздушной тревоги мы тоже не слышали, все говорят, что его не было», - отметил он.

Жительница еще одного дома на улице Вильнюсская Марина Краснова подала документы и ждет компенсации.

"Я сегодня была в администрации, мне было интересно, о какой сумме речь, но мне сказали, что пока нет ясности в этом вопросе. Как мне сказали, больше 100 пострадавших квартир, больше 200 выбитых окон. Насколько я поняла, это не окончательный список. В общем ждать придется достаточно долго", - рассказала она.

По ее словам, пленкой закрыть окна ей помогли соседи.

«Нам помогли соседи, закрыли пленкой все проемы, чтобы можно было как-то находиться в квартире. Мне обещали, что сегодня-завтра поменяют окна. Буду ждать. Было страшно. До сих пор страшно. Не дай Бог еще раз испытать такое. Мы думали, где-то газ взорвался, потом на улице только поняли, что это украинские дроны. Все очень возмущены, что не было тревоги», - рассказала она. 

Напомним, по данным властей, по меньшей мере одна женщина получила порезы осколками стекол в результате атаки беспилотников. По мнению источника в медицинских кругах, число пострадавших может быть больше, но не все обратились за медицинской помощью.

Ростовская область, как и другие регионы СКФО и ЮФО, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, минувшей ночью дроны были сбиты около Каменска-Шахтинского и в Миллеровском районе.

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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