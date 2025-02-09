Движение через Крымский мост возобновилось без пробок

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Со стороны Тамани и со стороны Керчи пробки у пунктов досмотра перед Крымским мостом ликвидированы.

Как писал "Кавказский узел", к 19.00 мск сегодня в очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани находились 209 автомобилей.

К 21.00 мск в очереди в Краснодарском крае находились 143 транспортных средств. По данным на 23.00 мск, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщил в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту.

"Кавказский узел" писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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