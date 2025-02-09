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19:54, 9 февраля 2025

Очередь машин образовалась перед Крымским мостом на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Водители 209 автомобилей ожидают в Краснодарском крае проезда по мосту через Керченский пролив.

В очереди перед пунктом досмотра со стороны Тамани находятся 209 автомобилей, сообщил в 19.00 мск в своем телеграм-канале инфоцентр по автодорогам к Крымскому мосту. "Время ожидания около часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

При этом в 14.00 мск очередей машин с обеих сторон Крымского моста не было. В 15.00 мск в очереди со стороны Тамани находились 54 автомобиля, в последующие часы очередь увеличивалась, отмечается в ежечасных публикациях.

"Кавказский узел" писал, что 17 июля 2023 года Крымский мост был атакован украинскими беспилотниками, один пролет был разрушен, еще один – поврежден. Движение по мосту восстановили 1 ноября 2023 года.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, обрушились два пролета. Владимир Путин назвал произошедшее терактом, ФСБ заявила, что организатором теракта является главное управление разведки Минобороны Украины. Движение машин по мосту было возобновлено спустя месяц.

В декабре 2024 года стало известно, что в военный суд поступило уголовное дело восьми обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту.

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Автор: "Кавказский узел"

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