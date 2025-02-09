Первых пострадавших от мазута птиц выпустили на волю в Сочи после реабилитации

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В Сочи в естественную среду обитания выпущены первые птицы, которых волонтеры очистили от мазута в анапском центре реабилитации.

Как информировал "Кавказский узел", специалисты создали в Анапе центр по имитации выпуска птиц на волю. После очистки птиц от мазута орнитологи помещают их в специальный бассейн, в котором созданы условия, приближенные к условиям в открытом море. 8 февраля стало известно, что после разлива мазута близ Анапы погибло не менее 84 дельфинов.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Первых птиц, прошедших реабилитацию в анапском селе Витязево, выпустили в естественную среду обитания в Сочи. Четырех пернатых выпустили в Адлерском орнитологическом парке у берегов Сочи. Температура воды на месте выпуска такая же, как и в бассейнах центра реабилитации в Витязево. Место выбрали из-за благоприятного прогноза, сообщил 8 февраля в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

"Птица прошла все этапы от мойки, стационара до реабилитации и попала в наши бассейны. Получила примерно такую же среду, с такой же температурой воздуха и с такой же температурой воды", – пояснил сотрудник центра реабилитации Алексей Карапетян.

В центр реабилитации птицы были доставлены в середине января, отметила его руководитель Ксения Михайлова. "Это птицы из первой группы нашего запуска реабилитационного центра. Мы, честно говоря, очень удивлены, что у нас получилось меньше чем за месяц вернуть им плавучесть", – сказала она.

Перед выпуском на волю, птицы провели сутки в искусственном бассейне, условия в котором приближены к их естественной среде обитания. Специалисты убедились, что птицы хорошо держатся на воде, не намокают и отлично погружаются под воду. "В бассейне было 9 градусов, они просидели больше суток. Птицы активно плавают, ныряют. Мы за них особо не беспокоимся, у них нормальный вес, все хорошо", – отметила Михайлова.

Напомним, по оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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