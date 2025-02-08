Более 80 дельфинов погибло после разлива мазута под Анапой

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После разлива мазута близ Анапы погибло не менее 84 дельфинов, сообщила руководитель центра "Дельфа". По ее словам, интоксикация нефтепродуктами может приводить к заболеваниям и гибели дельфинов.

Как писал "Кавказский узел", в Черном море на глубине остается мазут, еще долго рыба будет потреблять отравленную воду и пищу, что угрожает людям, которые употребляют эту рыбу, указали опрошенные "Кавказским узлом" экологи.

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 84 особей, сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"По последним данным, зафиксированы 84 дельфина, чья смерть наступила после 15 декабря", - привел ее слова "Интерфакс".

Она отметила, что с конца января количество выброшенных погибших дельфинов снизилось.

"Пока мы не можем спрогнозировать, сколько погибших дельфинов будет в дальнейшем. У китоообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям", - говорится в публикации от 7 февраля.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

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