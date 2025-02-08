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21:33, 8 февраля 2025

Более 80 дельфинов погибло после разлива мазута под Анапой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После разлива мазута близ Анапы погибло не менее 84 дельфинов, сообщила руководитель центра "Дельфа". По ее словам, интоксикация нефтепродуктами может приводить к заболеваниям и гибели дельфинов.

Как писал "Кавказский узел", в Черном море на глубине остается мазут, еще долго рыба будет потреблять отравленную воду и пищу, что угрожает людям, которые употребляют эту рыбу, указали опрошенные "Кавказским узлом" экологи. 

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 84 особей, сообщила директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"По последним данным, зафиксированы 84 дельфина, чья смерть наступила после 15 декабря", - привел ее слова "Интерфакс".

Она отметила, что с конца января количество выброшенных погибших дельфинов снизилось.

"Пока мы не можем спрогнозировать, сколько погибших дельфинов будет в дальнейшем. У китоообразных могут быть отложенные последствия: накопленные в организме токсиканты могут привести к значительному снижению иммунитета и различным заболеваниям", - говорится в публикации от 7 февраля.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

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Автор: "Кавказский узел"

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