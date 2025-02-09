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08:51, 9 февраля 2025

Ростовская область подверглась атаке дронов

Беспилотник в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили несколько беспилотников возле Каменска-Шахтинскинского.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали территорию региона минувшей ночью.

Силы противовоздушной обороны обезвредили несколько беспилотников возле Каменска-Шахтинскинского. Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил он сегодня в своем телеграм-канале

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна и оконные рамы 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Из одной многоэтажки было эвакуировано 68 жильцов. В городе был введен режим ЧС.

Также 8 февраля атакам дронов подверглись Волгоградская область и Краснодарский край.

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Автор: "Кавказский узел"

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