Ростовская область подверглась атаке дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные обезвредили несколько беспилотников возле Каменска-Шахтинскинского.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали территорию региона минувшей ночью.

Силы противовоздушной обороны обезвредили несколько беспилотников возле Каменска-Шахтинскинского. Предварительно, пострадавших, погибших и разрушений на земле нет, сообщил он сегодня в своем телеграм-канале

"Кавказский узел" также писал, что 8 февраля в результате атаки беспилотников были повреждены окна и оконные рамы 14 многоквартирных домов в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Из одной многоэтажки было эвакуировано 68 жильцов. В городе был введен режим ЧС.

Также 8 февраля атакам дронов подверглись Волгоградская область и Краснодарский край.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.