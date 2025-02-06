Ростовская область подвергалась атаке беспилотников

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Минувшей ночью военные отразили атаки дронов в городах Каменске, Донецке (Ростовском), а также в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотники в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 3 февраля в регионе было сбито 27 дронов, 2 февраля в Миллеровском районе был обезврежен один беспилотник, 31 января в Ростовской области было сбито 25 беспилотников.

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