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07:14, 6 февраля 2025

Ростовская область подвергалась атаке беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные отразили атаки дронов в городах Каменске, Донецке (Ростовском), а также в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

По данным исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, минувшей ночью силы противовоздушной обороны обезвредили беспилотники в Каменске, Донецке, Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, информация будет уточняться", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 3 февраля в регионе было сбито 27 дронов, 2 февраля в Миллеровском районе был обезврежен один беспилотник, 31 января в Ростовской области было сбито 25 беспилотников.

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Автор: "Кавказский узел"

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